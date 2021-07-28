Глава ДФС напомнил, что его ведомство сейчас находится в процессе ликвидации. Но несмотря на ограничения, меры по противодействию теневому рынку подакцизных товаров не прекращаются, а теневая доля на рынке остается достаточно значительной.

Читайте также Как не тратить лишнего на старте нового бизнеса

Мы боремся с ней, но путем применения средств, разрешенных законодательством. Но нужно не забывать, что ДФС находится в стадии ликвидации, и определенные функции у нас уже ограничены (в частности, оперативно-розыскная деятельность). То есть, мы можем действовать только в пределах уголовных производств: проводим обыски, изымаем из незаконного оборота продукцию,

– пояснил он.

Незаконный рынок табака –почти 12 миллиардов убытков для бюджета

Председатель ДФС заметил, что незаконный выпуск табачной продукции – это примерно 12% от всего рынка и его следствием стали почти 12 миллиардов гривен ущерба государству в год.

У нас есть определенные уголовные производства, в частности, по одному из крупных производителей во Львовской области и по фабрике в Желтых Водах (Днепропетровская область),

– добавил он.

Вадим Мельник отметил, что по делу подозрения относительно незаконной деятельности в сфере выпуска табачных изделий в Желтых Водах, сейчас продолжаются экспертизы.

Мы изымаем продукцию не на самом заводе, а по Украине (товар их с поддельными акцизными марками). Если докажем, что именно на их оборудовании сделаны контрафактные сигареты, тогда арестуем заводское оборудование и законно лишим фабрику лицензии,

– пояснил он.

Это интересно Сколько зарабатывают топ-менеджеры в Украине в 2021 году: обновленный рейтинг

Более трети рынка спирта – нелегальный товар

Председатель ДФС отметил, что изготовление нелегального спирта в Украине составляет 30-35% рынка , это позволяет производить незаконную водку на заводах.

На сегодня в отношении пяти спиртовых заводов осуществляются досудебные расследования по уголовным производствах, деятельность 19 спиртзаводов изучается на предмет наличия признаков уголовных правонарушений в их работе.

Однако, насколько теневой рынок алкоголя уменьшается вследствие таких наших действий, сказать не могу. Но мы разрушаем этот тренд, поскольку цена на спирт прыгает. Если повышается, значит, ДФС работает более эффективно. То есть спрос есть, а предложение мы "убиваем",

– пояснил ситуацию на рынке теневой спиртовой отрасли Вадим Мельник.

Теневой рынок подакцизных товаров в Украине растет

Опубликованное в мае 2021 исследование , в котором изучался рынок нелегальной торговли подакцизными группами товаров в Украине, показало стремительный рост "теневой доли" на рынке алкогольных и табачных изделий.

Например, в 2016 году "теневая" часть табачной продукции составляла лишь 1,1%, в 2017 – 2,3%, в 2018 – 4,4%, в 2019 – 6,6%, в 2020 – 6,9%, а по данным на февраль текущего года она достигла рекордных 12,8%. Рекордный рост этого показателя произошел в связи со стремительным ростом уровня продукции маркированной как Duty Free, которая нелегально реализуется в Украине.

Нелегальный табачный бизнес процветает / Фото ДФС

Доля нелегальной продукции, реализуемой через легальные каналы торговли (киоски и магазины) продолжает также неуклонно расти, и в феврале этого года достигла 65%.