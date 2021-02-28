Социальную сеть телеграмм считают одной из самых удобных для коммуникации. Ее используют не только для личного общения, но и как рабочую платформу. В частности, телеграмм предпочитают IT-специалисты, бизнесмены и люди с креативных специальностей.

В сети есть множество каналов, которые могут помочь в профессиональном развитии. Подборку 10 полезных источников в телеграмме – читайте дальше.

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10 телеграмм-каналов для профессионального развития

► IT ивенты в Украине

На этом телеграмм-канале анонсируют следующие события:

вебинары;

мастер-классы;

курсы.

Часто эти события – бесплатные, что является важным для начинающих в IT-сфере.

О анонсах вебинаров, мастер-классов и курсов – по ссылке.

► "Кукумбер"

Авторы этого канала собирают рекомендации с различных сайтов, программ и приложений. Ежедневно публикуется информация о полезном и простом в пользовании сервисе. Предлагаются как для PC, так и для Android или iOS – там большой выбор и удобная навигация.

Подробнее узнавайте по ссылке.

► Полезные бизнес-ивенты

На этом канале можно прочитать о ведении современного бизнеса. В частности, вебинары, конференции и мастер-классы о:

маркетинге;

финансах;

продажах;

продвижениях в интернете;

SMM и о другом.

О полезных бизнес ивентах – здесь.

► "ЭКСПОНЕНТА"

Здесь рассказывают о трендах бизнеса и маркетинга, которые быстро развиваются во всем мире. На канале есть информация из разных источников. В частности, с закрытых клубов и исследований.

Переходите на телеграмм канал " ЭКСПОНЕНТА".

► Интересные онлайн ивенты

В этом источнике также сообщают о бесплатных вебинарах, онлайн-тренингах и курсах. Канал будет интересен для специалистов:

бизнеса;

IT;

digital;

английского языка;

психологии.

За интересными онлайн ивентами следите здесь.

► Авторский канал Романа Катеринчика

В телеграмме свой канал ведет бизнесмен, инвестор Роман Катеринчик. Он публикует кейсы и инсайты. Кроме этого, делится также обычными буднями IT-предпринимателя. Также учит, как быть лидером и самодисциплинуватися.

Сам Катеринчик в 19 лет создал свой первый бизнес – IT-компанию Artjoker. Она работает уже 14 лет и обслуживает клиентов из 28 стран.

Телеграмм-канал Романа Катеринчика – по ссылке.

► Growth Factory

На этом канале рассказывают только секреты IT-бизнеса. Более того, ими делятся настоящие профессионалы в этой сфере. Там точно читатели не найдут общеизвестных знаний – только экспертный опыт.

Подробнее – читайте здесь.

► "ОБОДряшки"

Это авторский канал IT-предпринимателя Павла Обода. Он рассказывает о своем пути к основателю компании. Обод делится различными кейсами, куда инвестирует.

Телеграмм-канал Павла Обода можно найти здесь.

► "PM без проблем"

Этот канал считают самым большым украиноязычным блогом о проектном менеджменте и саморазвитии. Автором канала является Program Manager в ELEKS.

Подробнее о важной информации для бизнеса – смотрите по ссылке.

► UIT | Работа, мероприятия и новости в IT

Этот канал не менее важен, ведь на нем можно найти топовые полезные вакансии. Также там есть актуальные новости из мира технологий. Кроме этого, там рассказывают об успешных украинских и зарубежных стартапах.

Обо всем этом – читайте здесь.