Об IT, бизнесе и маркетинге: подборка телеграмм-каналов для профессионального развития
Социальную сеть телеграмм считают одной из самых удобных для коммуникации. Ее используют не только для личного общения, но и как рабочую платформу. В частности, телеграмм предпочитают IT-специалисты, бизнесмены и люди с креативных специальностей.
Источник:Ain
В сети есть множество каналов, которые могут помочь в профессиональном развитии. Подборку 10 полезных источников в телеграмме – читайте дальше.
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10 телеграмм-каналов для профессионального развития
► IT ивенты в Украине
На этом телеграмм-канале анонсируют следующие события:
- вебинары;
- мастер-классы;
- курсы.
Часто эти события – бесплатные, что является важным для начинающих в IT-сфере.
► "Кукумбер"
Авторы этого канала собирают рекомендации с различных сайтов, программ и приложений. Ежедневно публикуется информация о полезном и простом в пользовании сервисе. Предлагаются как для PC, так и для Android или iOS – там большой выбор и удобная навигация.
► Полезные бизнес-ивенты
На этом канале можно прочитать о ведении современного бизнеса. В частности, вебинары, конференции и мастер-классы о:
- маркетинге;
- финансах;
- продажах;
- продвижениях в интернете;
- SMM и о другом.
► "ЭКСПОНЕНТА"
Здесь рассказывают о трендах бизнеса и маркетинга, которые быстро развиваются во всем мире. На канале есть информация из разных источников. В частности, с закрытых клубов и исследований.
► Интересные онлайн ивенты
В этом источнике также сообщают о бесплатных вебинарах, онлайн-тренингах и курсах. Канал будет интересен для специалистов:
- бизнеса;
- IT;
- digital;
- английского языка;
- психологии.
► Авторский канал Романа Катеринчика
В телеграмме свой канал ведет бизнесмен, инвестор Роман Катеринчик. Он публикует кейсы и инсайты. Кроме этого, делится также обычными буднями IT-предпринимателя. Также учит, как быть лидером и самодисциплинуватися.
Сам Катеринчик в 19 лет создал свой первый бизнес – IT-компанию Artjoker. Она работает уже 14 лет и обслуживает клиентов из 28 стран.
► Growth Factory
На этом канале рассказывают только секреты IT-бизнеса. Более того, ими делятся настоящие профессионалы в этой сфере. Там точно читатели не найдут общеизвестных знаний – только экспертный опыт.
► "ОБОДряшки"
Это авторский канал IT-предпринимателя Павла Обода. Он рассказывает о своем пути к основателю компании. Обод делится различными кейсами, куда инвестирует.
► "PM без проблем"
Этот канал считают самым большым украиноязычным блогом о проектном менеджменте и саморазвитии. Автором канала является Program Manager в ELEKS.
► UIT | Работа, мероприятия и новости в IT
Этот канал не менее важен, ведь на нем можно найти топовые полезные вакансии. Также там есть актуальные новости из мира технологий. Кроме этого, там рассказывают об успешных украинских и зарубежных стартапах.
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