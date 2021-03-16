Группа мессенджера Telegram разместила 5-летние конвертируемые долларовые облигациии и привлекла 1 миллиард долларов. Это заинтересовало инвесторов, ведь они смогут конвертировать долг в акции в случае предстоящего IPO.

Облигации разместили под 7% годовых по цене номинала. Такая информация появилась в различных СМИ. В частности, размещение подтверждает и Bloomberg.

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Известно, что минимальный лот для участия составил 500 тысяч долларов.

Бонды разместили до 2026 года. Уже в сентябре 2021 состоится первая выплата купона. По информации СМИ, деньги нужны компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Напомним, что ее запуска так и не произошло.

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