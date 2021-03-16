Telegram разместил облигации на 1 млрд долларов, – СМИ
Группа мессенджера Telegram разместила 5-летние конвертируемые долларовые облигациии и привлекла 1 миллиард долларов. Это заинтересовало инвесторов, ведь они смогут конвертировать долг в акции в случае предстоящего IPO.
Источник:24 канал
Облигации разместили под 7% годовых по цене номинала. Такая информация появилась в различных СМИ. В частности, размещение подтверждает и Bloomberg.
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Известно, что минимальный лот для участия составил 500 тысяч долларов.
Бонды разместили до 2026 года. Уже в сентябре 2021 состоится первая выплата купона. По информации СМИ, деньги нужны компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Напомним, что ее запуска так и не произошло.
Неудачный запуск TON: что известно
- Павел Дуров еще в конце 2017 года заговорил о создании блокчейн-платформы TON.
- Разработчики хотели встроить платежную систему на основе собственного блокчейну TON в мессенджер Telegram.
- Компания привлекла 1,7 миллиарда долларов инвестиций от 175 инвесторов.
- Павел Дуров в 2019 году хотел зустритимя с инвесторами для официального представления платформы. Этого не произошло, потому что американский суд запретил Telegram выпуск своей криптовалюты.
- Сейчас инвесторы требуют Дурова компенсировать убытки за провал проекту.
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