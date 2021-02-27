Вам нужно сделать кучу дел, но вы постоянно отвлекаетесь от выполнения задач? Это неудивительно, ведь сегодня все делается для того, чтобы заполучить наше внимание. Поэтому очень важно научиться управлять нашим самым ценным ресурсом – временем. Одной из ключевых техник тайм-менеджмента является техника Pomodoro. Что это за техника и какие проблемы помогает решить – читайте в нашем материале.

Что такое "метод помидора"

Суть техники Pomodoro состоит в том, чтобы поставить таймер на определенное время, в классическом варианте – на 25 минут (1 "помидор"). Затем нужно максимально сконцентрироваться на задаче, не отвлекаясь на другие дела. Когда 25 минут истекут, наступает 5-минутный короткий отдых.

После четырех таких "помидоров" наступает более длинный перерыв, длительностью в 20-30 минут. Для этих целей можно использовать стационарный или телефонный таймер, специальные сервисы и приложения.

В итоге техника позволяет использовать все возможности рабочего дня и мозга. Она подходит как для людей с плохой самоорганизацией, так и для трудоголиков. Просто определитесь с задачами, затем заведите таймер, и пусть он распоряжается вашим временем.

Откуда такое название

В 80-х годах прошлого века у людей были совсем другие проблемы, тогда о тайм-менеджменте задумывались куда меньше.

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Франческо Чирилло, учившийся в те времена в итальянском университете, понял, что не готов к экзаменам. При этом он искренне считал, что проводил за учебой много времени.

В итоге Чирилло решил оптимизировать свое время и с этой целью провел эксперимент – поделил работу над домашним заданием на одинаковые короткие отрезки времени. Для самоконтроля он взял кухонный таймер в виде помидора и завел его на 10 минут.

"Метод помидора" / Фото gettyimages

В процессе он заметил, что ему стало легче концентрироваться на задаче, ведь он знал, что скоро сможет отдохнуть. Спустя месяцы Чирилло развил свою технику Pomodoro до полноценной системы: отрезки времени за работой увеличились до 25 минут.

Как планировать время по "методу помидора"

Стандартный восьмичасовой рабочий день – 14-16 "помидорных" отрезков. Надо сказать, что 25 минут – оптимальный промежуток рабочего времени. Во время такого периода можно сохранить сосредоточенность на поставленной задаче, дать отпор всем отвлекающим воздействиям.

При этом за 25 минут можно многое успеть и почувствовать определенный прогресс в своих делах. А пятиминутные перерывы помогают снять умственное напряжение и легко переключаться между задачами.

Чтобы техника была эффективной, нужно заранее составить список конкретных задач на день. Затем следует распределить их на "помидоры". Для этого большие задачи нужно делить на меньшие, а мелкие дела – наоборот группировать, пока они не заполнят 25-минутный отрезок.

Планирование по технике Pomodora / Фото Pexels

Рекомендуется подстраивать этот метод под свой ритм и потребности. Например, переставить большой перерыв на время обеда, если вы работаете в офисе.

Со временем можно будет разделять рабочие отрезки на несколько частей: первые несколько минут в начале "помидора" оставлять для изучения уже сделанной работы и последние – чтобы просматривать то, что уже сделано. Но если пока анализ вам не удается, то можно отложить этот момент на будущее, когда будут освоены азы техники.

4 правила техники

Важно точно соблюдать правила техники Pomodoro. Ведь любая поблажка снизит продуктивность – в этом случае рекомендуется перезапустить таймер.

Вот главные 4 правила:

Нужно конкретизировать задачи, которые следует решить. Для этого их лучше записать.

Когда включается таймер, необходимо работать, не отвлекаясь. Если внезапно вспомнили про важное дело, то быстро запишите его и вернитесь к нему в перерыве или внесите в список задач.

Правила техники Pomodoro / Фото gettyimages

Когда время вышло – следует отдохнуть. Желательно размяться физически, открыть окно или попить чаю. Перерывы должны быть обязательными. Через 4 "помидора" можно позволить себе перерыв побольше, чтобы передохнуть перед новой партией задач.

Если задачу удалось закончить быстрее, то потратьте это время на критический анализ проделанной работы, исправления и дополнения. Например, отметьте выполненные задачи из своего списка.

Какие проблемы помогает решить метод

Мы живем во времена колоссального количества информации вокруг, постоянных отвлечений, техника Pomodoro поможет увеличить продуктивность, сделать больше задач за меньшее время.

Техника увеличивает эффективность работы и учебы / Фото Pexels

Она помогает:

Поддержать решимость достигать собственных целей.

Улучшить рабочий или учебный процесс.

Увеличить эффективность работы или учебы.

Развить решимость действовать в сложных ситуациях.

Снизить риск отвлечения и попадания в режим многозадачности.

Проанализировать свои действия, увидеть прямую связь между задачами и целью.

Научиться грамотно планировать задачи на весь день.

Для кого эта техника

Техника лучше всего подходит тем, кто:

не связан с группой коллег (например, фрилансеры);

работает монотонно на протяжении длительных отрезков времени (например, ретушеры);

быстро устает от выполнения однотипных задач;

легко втягивается в работу над новой задачей.

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Минусы техники

Ключевым недостатком этой техники является то, что все задачи должны быть из категории "сделать": написать письмо, связаться с исполнителями и т. д. Но в таком режиме можно легко растеряться. Поэтому сначала лучше подумать над решением задач, чем сразу браться за их выполнение.

Также есть виды деятельности, где использование таймера невозможно. Например, в случае работы с клиентами, когда определить точное время попросту не удастся.

Также метод Pomodoro не сработает, если:

характер работы подразумевает разное время начала и окончания (например, в колл-центре);

требуется состояние "свободного полета мыслей" (например, если вы – художник или писатель);

работа происходит в офисе с коллективом (коллега может захотеть обсудить с вами срочную задачу или начальник вызовет на совещание).

Но, в целом, Pomodoro отлично помогает дисциплинировать себя и правильно распределять время работы и отдыха. Попробуйте использовать "метод помидора" во время выполнения сложных задач – и результат не заставит себя ждать!