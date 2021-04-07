Сеть ресторанов быстрого питания Taco Bell планирует закрыть вакансии в американских заведениях только за один день – 21 апреля. Собеседования проведут на стоянках.

Кампания по трудоустройству объединит почти две тысячи локаций в США. Такое мероприятие в Taco Bell проводят уже второй год подряд из-за пандемии COVID-19.

Читайте также: Большой брат Безос: как Amazon следит за работниками

Чтобы не способствовать распространению вируса, менеджеры по персоналу проведут собеседования на улице. Для этого оборудуют стоянки, внутренние дворы и специальные подъездные станции, где кандидатам не нужно будет выходить из своих машин. Все участники должны соблюдать безопасную дистанцию ​​и носить маски.

Кого ищут и что предлагают

Taco Bell собираеться найти кассиров, генеральных менеджеров и "беллхопив" (bellhops), которые с планшетами усилят сервис drive-thru. Он позволяет приобрести еду, не выходя из авто.

Будущим сотрудникам компания предлагает отпуск до четырех недель и начальную заработную плату в размере 9,1 доллара в час.