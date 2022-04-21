Табачный гигант Imperial Brands передал бизнес в России неназванным инвесторам: какие потери

Британский гигант табачного рынка Imperial Brands покидает Россию. Весь бизнес в стране-агрессоре они передают инвесторам, которых пока не озвучивают.

Об этом компания сама сообщила в заявлении, обнародованном 20 апреля. Там также добавили, что компания потеряет свою собственность на общую сумму 225 миллионов фунтов.

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Уже оформили документы на передачу

Российский бизнес Imperial Brands передает местным инвесторам. В него входит не только сеть продаж и ее маркетинговая составляющая. Также передадут и целый завод в Волгограде. В компании отметили, что вместе с этим продолжают поддерживать своих украинских коллег с семьями.

В частности, транспортом и жильем, чтобы они могли бежать из районов, наиболее пострадавших от войны. Также оказываем помощь в переселении выехавшим из Украины,

– написали в заявлении.

О том, что британская компания покинет рынок в этом государстве, стало известно еще в начале марта. Однако сейчас уже оформлены все документы о передаче собственности.

Сколько они зарабатывали

Табачная компания назвала только свои общие доходы на территории 2 стран. Украинский и российский рынок приносили около 2% чистого дохода.

Согласно открытым данным, в 2021 году доходы Imperial Brands составляли примерно 32,56 миллиарда долларов. Следовательно, они заработали только в двух странах за год 651 200 000 долларов.

Поскольку Россия значительно больше по размеру, то выход из ее рынка нанесет значительный удар по корпорации. Однако там решили, что не могут продолжать бизнес на крови.

Они выпускали на территории государства-террориста 5 марок сигарет:

Winston;

Davidoff;

West;

Gauloises Blondes;

Также изготовляли они там сигары Montecristo и два бренда табака – Golden Virginia и Drum.

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