Табачные компании являются крупнейшими спонсорами войны России против Украины

Табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco International (JTI) являются одними из крупнейших налогоплательщиков России. Своим решением остаться на рынке они финансируют войну.

Сколько налогов платят табачные компании

Американская табачная компания Philip Morris принесла в 2020 году в российский бюджет 216 миллиардов рублей (около 2,91 миллиарда долларов по тогдашнему курсу) налогов и акцизов. На эти деньги можно было бы купить:

265 самолетов СУ-25, которыми агрессор обстреливает мирные города;

728 танков;

856 ракет "Искандер";

почти 4 тысячи ракет"Калибр";

или вооружить более 8 миллионов российских оккупантов.

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Компания приостановила инвестиции в российский рынок, но производство и продажи продолжаются. Там работают 3 200 человек, по данным Reuters. Соответственно компания в огромных объемах продолжает платить налоги.

Как компании финансируют войну в Украине / инфографика 24 канала

Еще одна компани, японская Japan Tobacco International, в 2020 году обеспечила 1,4% дохода федерального бюджета России. По нашим подсчетам, это 262 миллиарда рублей (3,54 миллиарда долларов по тогдашнему курсу). То есть только эта компания могла за год профинансировать:

322 самолета СУ-25;

885 танков;

1 041 ракету"Искандер";

4 720 ракет "Калибр"

более 10 миллионов автоматов АК-74.

Японская табачная компания продолжает обеспечивать 4 тысяч россиян работой.

Обе компании входят в топ налогоплательщиков в России. И обе лишь ограничились приостановкой инвестиций в страну-агрессора. Хотя в JTI уже предположили, что могут остановить производство. Но пока это лишь пустые заявления.

Если рабочая среда и геополитическая ситуация существенно не улучшатся, JTI не может исключить возможность приостановления производственной деятельности в стране,

– говорится в заявлении.

Примечательно, что ни одна из компаний в своих заявлениях об остановке инвестиций не выразила свою поддержку Украине и не осудила российскую агрессию. И не удивительно, в 2020 году компания Philip Morris даже получила медаль и грамоту от Путина.

Как присоединиться к бойкоту:

Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, которые продолжают зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;

Используйте соцсети как платформу для распространения информации о компаниях, которые остались в России. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или даже гендиректоров.

о компаниях, которые остались в России. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или даже гендиректоров. Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под головными офисами компаний. Чтобы приобщиться, заполняйте короткую форму , и вам пришлют все детали.

под головными офисами компаний. Чтобы приобщиться, заполняйте , и вам пришлют все детали. Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.

Самые известные бренды PMI включают Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS. А бренды JTI – Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour. Именно эти товары необходимо бойкотировать.

Общественное давление действительно действует. До 23 марта французский автопроизводитель Renault не хотел покидать российский рынок. Но не выдержал общественного давления и заявил о выходе.

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