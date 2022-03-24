Табачные компании являются крупнейшими спонсорами войны России против Украины
Табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco International (JTI) являются одними из крупнейших налогоплательщиков России. Своим решением остаться на рынке они финансируют войну.
Сколько налогов платят табачные компании
Американская табачная компания Philip Morris принесла в 2020 году в российский бюджет 216 миллиардов рублей (около 2,91 миллиарда долларов по тогдашнему курсу) налогов и акцизов. На эти деньги можно было бы купить:
- 265 самолетов СУ-25, которыми агрессор обстреливает мирные города;
- 728 танков;
- 856 ракет "Искандер";
- почти 4 тысячи ракет"Калибр";
- или вооружить более 8 миллионов российских оккупантов.
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Компания приостановила инвестиции в российский рынок, но производство и продажи продолжаются. Там работают 3 200 человек, по данным Reuters. Соответственно компания в огромных объемах продолжает платить налоги.
Как компании финансируют войну в Украине / инфографика 24 канала
Еще одна компани, японская Japan Tobacco International, в 2020 году обеспечила 1,4% дохода федерального бюджета России. По нашим подсчетам, это 262 миллиарда рублей (3,54 миллиарда долларов по тогдашнему курсу). То есть только эта компания могла за год профинансировать:
- 322 самолета СУ-25;
- 885 танков;
- 1 041 ракету"Искандер";
- 4 720 ракет "Калибр"
- более 10 миллионов автоматов АК-74.
Японская табачная компания продолжает обеспечивать 4 тысяч россиян работой.
Обе компании входят в топ налогоплательщиков в России. И обе лишь ограничились приостановкой инвестиций в страну-агрессора. Хотя в JTI уже предположили, что могут остановить производство. Но пока это лишь пустые заявления.
Если рабочая среда и геополитическая ситуация существенно не улучшатся, JTI не может исключить возможность приостановления производственной деятельности в стране,
– говорится в заявлении.
Примечательно, что ни одна из компаний в своих заявлениях об остановке инвестиций не выразила свою поддержку Украине и не осудила российскую агрессию. И не удивительно, в 2020 году компания Philip Morris даже получила медаль и грамоту от Путина.
Как присоединиться к бойкоту:
- Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, которые продолжают зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;
- Используйте соцсети как платформу для распространения информации о компаниях, которые остались в России. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или даже гендиректоров.
- Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под головными офисами компаний. Чтобы приобщиться, заполняйте короткую форму, и вам пришлют все детали.
- Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.
Общественное давление действительно действует. До 23 марта французский автопроизводитель Renault не хотел покидать российский рынок. Но не выдержал общественного давления и заявил о выходе.
Renault все же останавливает все операции в России: смотрите видео