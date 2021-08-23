Так, Volkswagen использует больше всего технологических инноваций среди всех мировых производителей авто, а Tesla заняла лишь третье место рейтинга. Кроме этого, впервые в список вошли целых три китайские компании.

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Детали рейтинга

Автоэксперты проанализировали успехи в технологических инновациях более 30 мировых концернов, выпускающих около 80 автомобильных брендов. Всего принято во внимание 654 технологические инновации, которые оценены по критериям оригинальности и клиентоориентированности.

Volkswagen использует 67 инноваций, 24 из которых являются уникальными на рынке, и оценен индексом CAM в 149 баллов, что делает компанию лидером рейтинга. На второй строчке расположился еще один немецкий концерн Daimler, который производит автомобили брендов Mercedes, Setra и Mitsubishi, с индексом 133 балла.

Немецкие автопроизводители уверенно заявляют о себе, как о самых инновационных компаниях на рынке,

– комментирует председатель CAM Штефан Братцель.

Наилучшие результаты Volkswagen в категориях новаций электромобильности и интерфейса для водителей, а Daimler отмечается успехами в области автономного вождения.

Tesla заняла третье место с индексом 93 балла. По сравнению с прошлым годом, это значительно лучший показатель – тогда компания получила лишь 6 строчку рейтинга.

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Замыкают пятерку немецкая BMW (88 баллов) и китайская SAIC. Кроме этого, китайские Great Wall и Geely также попали в первую десятку.

Япония и Франция отстают

Японские и французские компании оказались внизу рейтинга инноваций. Так, крупнейший в мире производитель авто Toyota занял лишь 13 место, а Honda – 18. Французские Renault и PSA заняли 14 и 17 места соответственно.