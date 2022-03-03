Японская автомобильная компания Suzuki далеко не первая компания, решившая покинуть российский рынок.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Некоторые компании сделали это на опережение еще до введения в действие санкций. Ведь компании понимают, что, не разорвав связей с Россией, могут получить негативную реакцию от своих клиентов.

Среди марок автомобилей, которые уже не ввезут в Россию , есть BMW, Honda, Mazda, Audi, Mercedes, Citroen, General Motors Volkswagen, Ford, Land Rover и другие. А с полным списком компаний, вышедших с российского рынка, можно ознакомиться по ссылке .

Напомним, что международные партнеры Украины, в том числе США, ЕС, Великобритания и Япония ввели запрет на экспорт технологий в Россию . Если страна продолжит агрессию против Украины, ее граждане останутся с жигулями и кнопочными телефонами.