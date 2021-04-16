Супруги-миллиардеры пообещали пожертвовать 5% своего состояния: их жестко раскритиковали
Бывший трейдер Enron и менеджер хедж-фондов Джон Арнольд и его жена Лора, бывший адвокат, пообещали отдавать 5% своих денег каждый год на благотворительность. Почему их за это раскритиковали, читайте дальше.
Источник:MarketWatch
Однако не все в восторге от такой благотворительности миллиардеров. В частности, Ния Вассинк, некоммерческая консультантка и соведущая подкаста "Некоммерческая реструктуризация", в интервью Market Watch раскритиковала это решение, назвав 5% слишком малыми.
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По ее словам Арнольди могут отдавать гораздо больше, поскольку их состояние оценили в 3,3 миллиарда долларов.
Они движутся в правильном направлении, но этого недостаточно. Они хотят заниматься благотворительностью, сохраняя свое богатство и власть. А это не связанные вещи. Мы не можем увидеть реальных изменений, пока состоятельные люди все еще держат деньги и власть,
– утверждает Ния Вассинк.
"Они должны использовать свое богатство таким образом, чтобы они больше не были миллиардерами", – добавила консультантка.
Что известно о благотворительности Арнольдов
Несмотря на слова критиков, супруги Арнольдов являются одними из крупнейших доноров в США. В последние годы они отдавали гораздо больше, чем 5% от своего состояния. Например, в прошлом году супруги пожертвовало 567 миллионов долларов на благотворительность – 17,18% от их собственного капитала.
На что жертвовали деньги Арнольди:
- снижение цен на лекарства;
- прекращения массового заключения;
- улучшение налоговой политики.
Филантропия является важным инструментом решения системных проблем, стоящих перед нашей страной. Частные доноры делают то, что часто игнорируют политики,
– сказал Дэвид Хеберт, менеджер по коммуникациям Arnold Ventures.
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