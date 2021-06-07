Супербогачи выбирают Сингапур: почему миллиардеры живут именно в этом месте

Деньги в Сингапуре крутятся как никогда раньше. Роскошные офисы, продажи Bentley и цены на недвижимость растут бешеными темпами. Почему же миллиардеры со всего мира выбирают именно этот город-государство для жизни?
В то время как пандемия коронавируса поражает Юго-Восточную Азию, а политические беспорядки угрожают Гонконгу, город-государство Сингапур стало безопасной гаванью для самых богатых магнатов региона и их семей. Сингапур давно привлекает состоятельных китайцев, индонезийцев и малазийцев, которые приезжают в короткие поездки, чтобы сделать покупки, сыграть в баккару в казино или пройти медицинское обследование в клиниках мирового класса.
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Пандемия коронавируса изменила стиль жизни богачей
Пандемия изменил все это, побуждая многих магнатов и их семьи остаться здесь на несколько месяцев, а в некоторых случаях – получить вид на жительство, чтобы переждать "бурю". Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, уровень смертности на душу населения в Малайзии и Индонезии более чем в 10 и 30 раз, соответственно, выше, чем в Сингапуре.
С конца 2019 количество офисов в городе-государстве удвоилось и достигло примерно 400 Спрос на членство в частных гольф-клубах стремительно растет, цены на недвижимость подскочили до самых высоких значений с 2018 года. До недавнего введения ограничений рестораны, отмеченные звездами Michelin, были переполнены. Глобальные банки, такие как UBS Group AG, между тем расширяются в городе, чтобы управлять огромным притоком активов.
Больше миллиардеров
По словам одного из ведущих банкиров города, китайские клиенты занимают первое место среди лиц, которые открывают новые счета, за ними следуют клиенты из Индии и Индонезии. Для другого бизнесмена встречи с клиентами, которые ранее были мучительным процессом перелета в Джакарту и борьбой с пробками, стали намного проще. Поскольку многие из его индонезийских клиентов теперь живут в одном и том же роскошном кондоминиуме в Сингапуре.
Богатым легко осесть в городе
В Сингапуре сверхбогатым людям относительно легко устроиться в стране. В рамках программы "Глобальные инвесторы" страна предоставляет возможность быстрого получения статуса постоянного жителя для квалифицированных владельцев бизнеса или семей, если они:
- инвестируют 1,9 миллиона долларов США в местный бизнес, определенные фонды;
- откроют офис с активами не менее 150 000 000 долларов США.
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Плюсы, связанные с постоянным проживанием, включают облегчения путешествий, разрешение на долгосрочное пребывание для родителей, значительно более дешевые и простые кредиты для бизнеса, снижение пошлин на недвижимость и путь к полному гражданству.
Сервис высокого класса
Все это повысило спрос на элитные товары и услуги. Odette – ресторан с тремя звездами Michelin, считается одним из лучших в Азии, где дегустационное меню на двоих с вином и сыром может достигать 800 долларов, — был заполнен до отказа в течение нескольких месяцев подряд.
За последние несколько месяцев у нас появилось много индонезийцев, например, которые пытались приходить каждые две-три недели,
– сказал генеральный менеджер и операционный директор Стивен Мейсон.
Членство в гольф-клубе за 370 000 долларов
Эффект богатства также приводит к росту цен в гольф-клубах. Стоимость членства в гольф-клубе Sentosa Golf Club для иностранцев возросло до 370 000 долларов США, что на 40% больше, чем до пандемии. По словам местных брокеров, некоторые из этих игроков имеют вид на жительство, а другие – недавно приехали, но рассматривают это как хорошую инвестицию.
Тысячи Bentley и Rolls-Royce
Как только магнаты приезжают в Сингапур на длительный срок, им нужен автомобиль. Продажи автомобилей премиум-класса иностранцам со средины 2020 года подскочили примерно на 50% -60% по сравнению с годом ранее. Местные автодилеры утверждают, что большинство из покупателей – китайцы, и большинство платят наличными, а лучше всего продаются Rolls-Royce, Bentley, Porsche и дорогие модели Mercedes-Benz.
Статистика, опубликованная Управлением наземного транспорта, показывает, что в 2020 году число Rolls-Royce и Bentley, курсирующих по улицам Сингапура, подскочило до более чем 1300. Это самый большой прирост с 2013 года. Эта тенденция сохраняется: за первые четыре месяца 2021 в стране с населением всего 5,7 миллионачеловек было зарегистрировано еще 70 таких автомобилей.
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Банки готовятся обслуживать миллиардеров
Мировые банки готовятся обслуживать сверхбогатых. JPMorgan Chase & Co. планирует удвоить число частных банкиров в городе в течение следующих двух лет, а HSBC Holdings Plc предлагает сверхбогатым клиентам в Гонконге и Сингапуре прямой доступ к своим инвестиционным банкирам. Президент UBS в азиатско-тихоокеанском регионе Эдмунд Кох сообщил изданию Business Times, что Сингапур привлекает столько же новых активов в регионе, сколько и Гонконг. Еще пять лет назад статистика была 75% против 25% в пользу Гонконга.
Цены на недвижимость растут
Приток иностранцев способствует росту рынка недвижимости, причем самый сильный рост наблюдается в секторе роскоши. Это также сделало Сингапур исключением на рынке аренды, в этом городе цены на аренду растут даже на фоне их падения в Нью-Йорке, Гонконге и Лондоне.
Основатель Smile Group, которая специализируется на инвестициях в технологии и работает в этой сфере уже более двух десятилетий, сказал, что никогда не встречал в городе такого количества супербогачей.
После пандемии миллиардеры со всего мира стали дольше оставаться в Сингапуре, в том числе из Китая, Индонезии, Индии и США,
– сказал он.
Всплеск случаев заболевания вирусом, который привел к усилению карантинных мероприятий и отмены будущих событий, таких как встреча Всемирного экономического форума, может приостановить миграцию богачей в Сингапур, но, скорее всего, это ненадолго.
Хотя число случаев заболевания подскочило до нескольких десятков в день, это далеко от нескольких сотен ежедневных случаев заражения в одном только Нью-Йорке. Сингапур также активно использует вакцины: в городе уже более 30% вакцинированного населения, что почти в два раза превышает показатели Китая и даже опережает соседние Малайзию и Индонезию.
Сингапур не разглашает много подробностей о своих сверхбогатых мигрантах, но частные банкиры и другие поставщики услуг говорят, что новые супербогатые сожители помогают их бизнесу в городе, который стал известен своею роскошью благодаря фильму "Безумно богатые азиаты".