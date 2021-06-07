В то время как пандемия коронавируса поражает Юго-Восточную Азию, а политические беспорядки угрожают Гонконгу, город-государство Сингапур стало безопасной гаванью для самых богатых магнатов региона и их семей. Сингапур давно привлекает состоятельных китайцев, индонезийцев и малазийцев, которые приезжают в короткие поездки, чтобы сделать покупки, сыграть в баккару в казино или пройти медицинское обследование в клиниках мирового класса.

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Пандемия коронавируса изменила стиль жизни богачей

Пандемия изменил все это, побуждая многих магнатов и их семьи остаться здесь на несколько месяцев, а в некоторых случаях – получить вид на жительство, чтобы переждать "бурю". Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса , уровень смертности на душу населения в Малайзии и Индонезии более чем в 10 и 30 раз, соответственно, выше, чем в Сингапуре.

С конца 2019 количество офисов в городе-государстве удвоилось и достигло примерно 400 Спрос на членство в частных гольф-клубах стремительно растет, цены на недвижимость подскочили до самых высоких значений с 2018 года. До недавнего введения ограничений рестораны, отмеченные звездами Michelin, были переполнены. Глобальные банки, такие как UBS Group AG, между тем расширяются в городе, чтобы управлять огромным притоком активов.

Торговый центр ION Orchard на Орчард-роуд / Фото Bloomberg

Больше миллиардеров

По словам одного из ведущих банкиров города, китайские клиенты занимают первое место среди лиц, которые открывают новые счета, за ними следуют клиенты из Индии и Индонезии. Для другого бизнесмена встречи с клиентами, которые ранее были мучительным процессом перелета в Джакарту и борьбой с пробками, стали намного проще. Поскольку многие из его индонезийских клиентов теперь живут в одном и том же роскошном кондоминиуме в Сингапуре.

Богатым легко осесть в городе

В Сингапуре сверхбогатым людям относительно легко устроиться в стране. В рамках программы "Глобальные инвесторы" страна предоставляет возможность быстрого получения статуса постоянного жителя для квалифицированных владельцев бизнеса или семей, если они:

инвестируют 1,9 миллиона долларов США в местный бизнес, определенные фонды;

откроют офис с активами не менее 150 000 000 долларов США.

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Плюсы, связанные с постоянным проживанием, включают облегчения путешествий, разрешение на долгосрочное пребывание для родителей, значительно более дешевые и простые кредиты для бизнеса, снижение пошлин на недвижимость и путь к полному гражданству.

Сервис высокого класса

Все это повысило спрос на элитные товары и услуги. Odette – ресторан с тремя звездами Michelin, считается одним из лучших в Азии, где дегустационное меню на двоих с вином и сыром может достигать 800 долларов, — был заполнен до отказа в течение нескольких месяцев подряд.

Ресторан Odette в Сингапуре входит в 50 лучших ресторанов мира / Фото Danielfooddiary

За последние несколько месяцев у нас появилось много индонезийцев, например, которые пытались приходить каждые две-три недели,

– сказал генеральный менеджер и операционный директор Стивен Мейсон.

Членство в гольф-клубе за 370 000 долларов

Эффект богатства также приводит к росту цен в гольф-клубах. Стоимость членства в гольф-клубе Sentosa Golf Club для иностранцев возросло до 370 000 долларов США, что на 40% больше, чем до пандемии. По словам местных брокеров, некоторые из этих игроков имеют вид на жительство, а другие – недавно приехали, но рассматривают это как хорошую инвестицию.

Тысячи Bentley и Rolls-Royce

Как только магнаты приезжают в Сингапур на длительный срок, им нужен автомобиль. Продажи автомобилей премиум-класса иностранцам со средины 2020 года подскочили примерно на 50% -60% по сравнению с годом ранее. Местные автодилеры утверждают, что большинство из покупателей – китайцы, и большинство платят наличными, а лучше всего продаются Rolls-Royce, Bentley, Porsche и дорогие модели Mercedes-Benz.

Выставочный зал авто салона Vincar / Фото Bloomberg

Статистика, опубликованная Управлением наземного транспорта, показывает, что в 2020 году число Rolls-Royce и Bentley, курсирующих по улицам Сингапура, подскочило до более чем 1300. Это самый большой прирост с 2013 года. Эта тенденция сохраняется: за первые четыре месяца 2021 в стране с населением всего 5,7 миллионачеловек было зарегистрировано еще 70 таких автомобилей.

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Банки готовятся обслуживать миллиардеров

Мировые банки готовятся обслуживать сверхбогатых. JPMorgan Chase & Co. планирует удвоить число частных банкиров в городе в течение следующих двух лет, а HSBC Holdings Plc предлагает сверхбогатым клиентам в Гонконге и Сингапуре прямой доступ к своим инвестиционным банкирам. Президент UBS в азиатско-тихоокеанском регионе Эдмунд Кох сообщил изданию Business Times, что Сингапур привлекает столько же новых активов в регионе, сколько и Гонконг. Еще пять лет назад статистика была 75% против 25% в пользу Гонконга.

Цены на недвижимость растут

Приток иностранцев способствует росту рынка недвижимости, причем самый сильный рост наблюдается в секторе роскоши. Это также сделало Сингапур исключением на рынке аренды, в этом городе цены на аренду растут даже на фоне их падения в Нью-Йорке, Гонконге и Лондоне.

Роскошные кондоминиумы Сингапура / Фото Bloomberg

Основатель Smile Group, которая специализируется на инвестициях в технологии и работает в этой сфере уже более двух десятилетий, сказал, что никогда не встречал в городе такого количества супербогачей.

После пандемии миллиардеры со всего мира стали дольше оставаться в Сингапуре, в том числе из Китая, Индонезии, Индии и США,

– сказал он.

Всплеск случаев заболевания вирусом, который привел к усилению карантинных мероприятий и отмены будущих событий, таких как встреча Всемирного экономического форума, может приостановить миграцию богачей в Сингапур, но, скорее всего, это ненадолго.

Хотя число случаев заболевания подскочило до нескольких десятков в день, это далеко от нескольких сотен ежедневных случаев заражения в одном только Нью-Йорке. Сингапур также активно использует вакцины: в городе уже более 30% вакцинированного населения , что почти в два раза превышает показатели Китая и даже опережает соседние Малайзию и Индонезию.