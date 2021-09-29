В августе этого года контракт NASA со SpaceX в очередной раз приостановили из-за неудачной попытки Blue Origin обжаловать в Счетной палате США решение Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сотрудничать с компанией Маска. После поражения Джефф Безос обратился с иском в Федеральный претензионный суд, который должен огласить приговор по делу до 1 ноября.

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Острый комментарий Илона Маска

Кроме скандала с разработкой космического модуля, компания Amazon Джеффа Безоса подала жалобу на интернет-спутники Starlink от SpaceX в Федеральную комиссию по коммуникациям (FCC).

На конференции Code Conference 2021 во вторник, 28 сентября, на вопрос журналистки о судебных тяжбах Илон Маск ответил остро и иронично.

Судебными исками до луны не долетишь, какими бы хорошими ни были ваши юристы,

– высказался миллиардер.

Маск добавил, что ни разу не обсуждал с Безосом их судебные споры вербально, лишь обменивался с ним комментариями и постами в твиттере.

Вместе с тем миллиардер успел прокомментировать суборбитальные полеты Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона: "Думаю, это круто, что они тратят деньги на развитие космоса, но суборбитальные полеты – это лишь шаг в направлении орбиты".