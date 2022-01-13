Суд США оштрафовал украинский книжный стартап на 7,8 миллиона долларов за пиратство

Окружной суд США западного региона Вашингтона оштрафовал украинский проект Kiss Library на 7,8 миллиона долларов. Книжный ритейлер обвинен в 52 случаях пиратства.

Иск против стартапа подали Amazon Publishing, Penguin Random House и Гильдия авторов США еще 7 июля 2020 года. Ответчиками суд называет украинцев Родиона Винниченко и Артема Бесшапочного, которые основали и возглавляли проект.

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В США оштрафовали украинский книжный стартап

Истцы обвинили украинский проект в незаконном копировании, распространении и продаже книг, созданных или опубликованных ими. Они заявили, что понесли не только экономический ущерб из-за невыплаты роялти, но и потеряли своих клиентов.

Жалобы на украинский Kiss Library начали появляться в сети еще два года назад. Интернет-ресурсы компании по заниженной стоимости перепродавали незаконно скопированные книги, которые авторы официально продают на разных международных онлайн-платформах, в том числе Amazon.

Подсудимые использовали ряд махинаций, чтобы скрыть свою личность и избежать ответственности. Они знали, что книги защищены авторским правом, и пытались скрыть от своих клиентов то, что они распространяются незаконно,

– говорится в судебном иске.

К слову, создатели Kiss Library избегали сотрудничества со следствием и не участвовали ни в одном из судебных заседаний. Теперь украинцы должны уплатить авторам компенсацию в размере 7,8 миллиона долларов за кражу интеллектуальной собственности.