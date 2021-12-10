Студенческую работу, которую проверил Илон Маск, продали на аукционе

Бывший студент продал на аукционе свою работу, которую еще в 1995 году проверил и оценил Илон Маск. Покупатель заплатил за нее 7753 доллара.

Задолго до того, как Илон Маск основал Tesla и SpaceX, он был ассистентом преподавателя и помогал оценивать экзамены и другие студенческие работы в Wharton School of Business Университета Пенсильвании. В то время он сам был студентом и изучал экономику и физику.

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Брайан Томас тогда учился в классе профессора Майлза Басса, где и ассистировал тогда еще молодой Маск. Именно Илон Маск и проверил работу студента и поставил ему оценку. Обнаружив этот листок бумаги в своем гараже через 26 лет, мужчина подумал, что работа будет иметь какую-то ценность. И не ошибся – ее удалось продать за 7 753 доллара (25% ушло на комиссию).

След Илона Маска в работе студента

Работа состоит из 9 заполненных страниц, содержащих инициалы Маска на первой странице и некоторые незначительные примечания. В одном из ответов студент определил стратегию выхода частично как "жизнеспособный способ прекратить операции, если дерьмо попадет в вентилятор". Маск подчеркнул последнюю фразу, написал, что она "graphic" (на сленге это означает нецензурная лексика), и снял два балла за это.



Работа студента, проданная на аукционе / Фото CNN

Томас объясняет, что это была внутренняя шутка, которую бы понял его преподаватель. Он ведь не знал, что работу будет проверять Илон Маск. Кстати, самого Маска студент не помнит.

Состояние Илона Маска