Платежная система Stripe, которая стоит 95 миллионов долларов, привлекла еще 600 миллионов долларов в виде инвестиций. В Минцифрах пообещали, что вскоре Stripe заработает для украинцев.

Для чего компании деньги

В Stripe заявили, что используют финансирования для расширения бизнеса в Европе, а также для усиления глобальной сети платежей.

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В этом году мы инвестируем на тонну больше в Европу, в частности в Ирландию. Независимо от того, является ли это технология Fintech, мобильность, розничная торговля или SaaS, возможности для европейской цифровой экономики огромные,

– заявил соучредитель Джон Коллисон.

Среди инвесторов оказались страховые компании Allianz X и Axa, а также компании Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company и Sequoia Capital.

Что известно о Stripe

Компанию основали два брата из Ирландии – Джон и Патрик Коллисон – в 2010 году. В это время онлайн-платежи только начинали развиваться, поэтому компания, которая предлагала цифровую платежную систему, оказалась в нужном месте в нужное время.

Несмотря на высокую конкуренцию, основатели Stripe считают, что у компании еще все впереди. Сейчас пандемия коронавируса способствует развитию компании, ведь популярность электронной коммерции существенно возросла. А затем и потребность в платежных системах.

Stripe и Украины

Компания работает в 42 странах Европы. В этот перечень вскоре может присоединиться и Украина. Министерство цифровой трансформации ведет переговоры о работе Stripe в Украине, о чем заявил глава профильного министерства Михаил Федоров.

Stripe в Украине точно будет. Сейчас идут переговоры,

– сказал чиновник.