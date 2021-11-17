Столичный завод "Электронмаш" приватизировали: нового владельца определила 1 копейка

Столичная компания "Лортен-групп" подписала протокол о результатах аукциона по приватизации "Электронмаш", который состоялся 12 ноября. С результатом 970 миллионов гривен новый собственник бывшего государственного предприятия опередил конкурента, предложив за лот на 1 копейку больше.

Всего заявки на участие в конкурсе подали 22 претендента. Стартовая цена при этом составляла 66,74 миллиона гривен, что в 14,5 раза меньше конечной.

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Что известно о заводе "Электронмаш" Единый имущественный комплекс ГП "Электронмаш" – объект общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Он расположен в Киеве, состоит из 37 единиц недвижимого имущества, 3 земельных участков и 7 объектов, переданных в аренду.



При СССР на заводе разрабатывали первые персональные советские компьютеры. В последние годы завод почти полностью пришел в упадок.



Источник: Единый имущественный комплекс ГП "Электронмаш" – объект общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Он расположен в Киеве, состоит из 37 единиц недвижимого имущества, 3 земельных участков и 7 объектов, переданных в аренду.При СССР на заводе разрабатывали первые персональные советские компьютеры. В последние годы завод почти полностью пришел в упадок.Источник: НВ

Новый владелец

Подписав протокол о результатах аукциона, "Лортен-групп" выполнила взятые на себя обязательства по признанию результатов открытых торгов. По словам главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, это свидетельствует о доверии инвесторов к прозрачности процесса приватизации.

За два года команда фонда провела более 3 тысяч прозрачных аукционов на сумму более 5,5 миллиарда гривен . Главный результат – это новая жизнь для разрушенных государственных активов. Дмитрий Сенниченко Глава Фонда государственного имущества Украины

Добавим, что новый владелец "Электронмаша" зарегистрирован в Киеве с мая 2018 года с уставным капиталом 100 гривен. Владелец и руководитель "Лортен-групп" – предприниматель Олег Пиченевский из Никополя. Основной вид деятельности – покупка и продажа собственного недвижимого имущества, управление недвижимостью и деятельность в сфере права.