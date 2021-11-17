Всего заявки на участие в конкурсе подали 22 претендента. Стартовая цена при этом составляла 66,74 миллиона гривен , что в 14,5 раза меньше конечной.

Читайте также Киевстар усилил партнерство с Microsoft: еще больше возможностей для клиентов

Что известно о заводе "Электронмаш" Единый имущественный комплекс ГП "Электронмаш" – объект общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Он расположен в Киеве, состоит из 37 единиц недвижимого имущества, 3 земельных участков и 7 объектов, переданных в аренду.



При СССР на заводе разрабатывали первые персональные советские компьютеры. В последние годы завод почти полностью пришел в упадок.



Источник: НВ

Новый владелец

Подписав протокол о результатах аукциона, "Лортен-групп" выполнила взятые на себя обязательства по признанию результатов открытых торгов. По словам главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, это свидетельствует о доверии инвесторов к прозрачности процесса приватизации.

За два года команда фонда провела более 3 тысяч прозрачных аукционов на сумму более 5,5 миллиарда гривен . Главный результат – это новая жизнь для разрушенных государственных активов. Дмитрий Сенниченко Глава Фонда государственного имущества Украины