Стоимость Tesla достигла 1 триллиона долларов: как компания попала в "элитный клуб"
Источник:BBC
Рыночная стоимость компании Tesla превысила отметку в 1 триллион долларов в понедельник, 25 октября. Это пятая компания, которой удалось это сделать и попасть в элитный клуб.
Важное соглашение для Tesla
Такого успеха компания добилась благодаря новому соглашению по продаже электромобилей. Акции Tesla выросли на 12,6% после того, как компания заключила соглашение о продаже 100 тысяч электрокаров компании по прокату автомобилей Hertz.
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"Элитный клуб": что этоЭто группа компаний, достигших капитализации в 1 триллион долларов. Раньше в него входили только Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet. Теперь присоединилась и Tesla.
Hertz заплатит 4,2 миллиарда долларов за 100 000 Model 3 в течение следующих 14 месяцев. Следовательно, каждый пятый автомобиль в прокате Hertz будет электромобилем Tesla.
Электромобили сейчас массовые, и мы только начали наблюдать рост мирового спроса и интереса,
– сказал временный руководитель Hertz Марк Филдс.
Проблема с зарядками
Автомобили Tesla имеют запас хода около 200 миль, далее нужно заряжать. Но у США не хватает инфраструктуры для зарядки. Арендная компания Hertz также пообещала построить сеть зарядных станций.
Состояние Илона Маска
- Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск имеет 23% акций компании. После того, как их цена возросла, Илон Маск тоже разбогател.
- Bloomberg оценивает состояние Маска в 289 миллиардов долларов. За последние сутки он заработал 36,2 миллиарда долларов.