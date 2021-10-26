Стоимость Tesla достигла 1 триллиона долларов: как компания попала в "элитный клуб"

Рыночная стоимость компании Tesla превысила отметку в 1 триллион долларов в понедельник, 25 октября. Это пятая компания, которой удалось это сделать и попасть в элитный клуб.

Важное соглашение для Tesla

Такого успеха компания добилась благодаря новому соглашению по продаже электромобилей. Акции Tesla выросли на 12,6% после того, как компания заключила соглашение о продаже 100 тысяч электрокаров компании по прокату автомобилей Hertz.

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"Элитный клуб": что это Это группа компаний, достигших капитализации в 1 триллион долларов. Раньше в него входили только Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet. Теперь присоединилась и Tesla.

Hertz заплатит 4,2 миллиарда долларов за 100 000 Model 3 в течение следующих 14 месяцев. Следовательно, каждый пятый автомобиль в прокате Hertz будет электромобилем Tesla.

Электромобили сейчас массовые, и мы только начали наблюдать рост мирового спроса и интереса,

– сказал временный руководитель Hertz Марк Филдс.

Проблема с зарядками

Автомобили Tesla имеют запас хода около 200 миль, далее нужно заряжать. Но у США не хватает инфраструктуры для зарядки. Арендная компания Hertz также пообещала построить сеть зарядных станций.

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