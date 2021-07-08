Стив Балмер заработал более 100 миллиардов: его "брал на работу" беглый экс-президент Янукович

Бывший генеральный директор компании Microsoft Стив Балмер стал девятым членом клуба богачей с состоянием более чем 100 миллиардов долларов. Этому способствовало повышение курса акций производителя программного обеспечения в этом году.

Только за этот год состояние 65-летнего американского бизнесмена выросло на 20 миллиардов долларов.

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Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg состояние Стива Балмера выросло до 101 миллиарда долларов. Стив Балмер до сих пор владеет акциями Microsoft, которые он получил от бывшего работодателя.

Что известно о Стиве Балмере 13 января 2008 Стив Балмер стал преемником Билла Гейтса, заменив его на должности генерального директора компании, которая подарила миру Windows. В Microsoft он работал еще с начала 1980-х годов, куда его лично пригласил Билл Гейтс, с которым Балмер учился в Гарварде. Он руководил разработкой первых версий операционных систем MS-DOS и Windows. Интересно, что до начала работы в Microsoft, Балмер работал в компании Procter&Gamble заместителем директора по производству и продажам. С должности генерального директора Microsoft он уволился в феврале 2014 года.

Первый в мире миллиардер, не основатель и не родственник основателя

Стив Балмер стал первым миллиардером в мире, получившим своt состояние благодаря опционам (право на приобретение акций), полученным от Microsoft. То есть, он первый в мире, кто накопил состояние в более миллиарда долларов не будучи ни учредителем, ни родственником основателя бизнеса. По оценкам Bloomberg, на сегодня Стив Балмер владеет 4% акций компании – около 333 миллионов акций Microsoft.

Интересные факты о Стиве Балмере

Визиты в Украину

Он дважды во времена руководства Microsoft посещал Украину. В 2010 году в помещении КПИ он провел лекцию для украинских студентов и похвалил украинских стартаперов, добавив прямо со сцены сообщение в твиттере "I love kpi".

После встречи с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, последний даже "взял на работу" мультимиллиардера – обновив своим Указом состав Совета отечественных и иностранных инвесторов, в состав которой был приглашен тогдашний глава Microsoft.

Стив Балмер в Украине / Фото Expert

Самый богатый владелец спортивной команды в мире

В августе 2014 Стив Балмер приобрел баскетбольную команду "Los Angeles Clippers", и благодаря росту состояния до отметки в 101 миллиард долларов вернул себе звание самого богатого в мире владельца спортивного клуба.

Стив Балмер фанат баскетбола / фото Sporttechie

Что помогло Стиву Балмер заработать более 100 миллиардов

Компания Microsoft в прошлом месяце стала второй компанией, зарегистрированной на бирже США, когда-либо оценивалась в 2 триллиона долларов. Сейчас она уступает только Apple, а в течение прошлого года акции компании выросли на 25%, опередив по динамике конкурентов с Apple и Amazon.

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