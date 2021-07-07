Как стать самым богатым человеком мира: 7 секретов от Джеффа Безоса

Джефф Безос покидает пост генерального директора Amazon.com, компании, которую он превратил из идеи в одну из крупнейших компаний мира. Поскольку он в прямом и переносном смысле оставляет планету, и отправляется в космос, предлагаем 7 секретов успеха одного из самых талантливых бизнесменов этого поколения.

Когда началась революция в интернете, Джефф Безос работал в одной из фирм на Уолл-стрит. Наблюдая за развитием интернета и изучая темпы роста этой тенденции, он собрал свою семью и вещи и переехал в Сиэтл.

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По дороге в новый город он сузил список товаров, которые хотел продавать, и разработал бизнес-план, сфокусировавшись на одном товаре – книгах. Но начав с книг, он расширился до всего, что можно найти в мире товаров, а также в мире виртуальных услуг – с помощью Amazon Web Services (AWS).

Автор книг о миллиардерах и финансовый аналитик Дилип Рао, проанализировал жизненный путь успешного бизнесмена планеты и делится секретами его успеха.

1. Переход на новую тенденцию, которая стремительно развивается

Почти каждый предприниматель-миллиардер начинал собственное дело в нише, которая имела тенденцию к быстрому росту и доминировал в ней, от учредителей Intel до основателей Airbnb и Uber.

Когда Джефф Безос увидел, что использование интернета растет со скоростью 2300 процентов в год, он сделал то, что делали большинство предпринимателей с миллиардными состояниями – он начал искать возможности в новой тенденции. Джефф Безос ухватился за самую большую из всех тенденций недавнего прошлого – интернет, который изменил и будет продолжать изменять все в мире. Он был одним из первых, кто ухватился за эту тенденцию, когда она только зарождалась, и отказался от заманчивой работы, чтобы запустить собственное дело Amazon.

2. Сосредоточьтесь на стратегических инновациях, а не на инновациях продукта.

Распространенным мифом является то, что успешные предприниматели являются первыми в своей нише. Реальность такова, что 89% первопроходцев в определенных сферах бизнес не удается доминировать. Здесь дело в том, чтобы используя тенденцию усовершенствовать стратегию так, чтобы доминировать в этой нише. Джефф Безос не был исключением. Он продавал книги – не совсем инновационный продукт.

Джефф Безос начал бизнес по продаже книг / Фото Getty

Но его стратегическая инновация заключалась в том, что он продавал их через интернет в момент его появления. Тем самым он обеспечил себе преимущество перед гораздо большими книготорговцами в офлайн магазинах.

3. Ищите платформу для долгосрочного потенциала.

Закрепившись в нише, благодаря быстро растущей тенденции, предприниматели-миллиардеры создают платформу для закрепления своего господства в этой области. Подобно тому, как Apple, Microsoft и Walmart использовали свои платформы для продажи различных продуктов и услуг и избегали старения, Amazon.com сделал то же самое. Amazon создал платформу с другими товарами, другими продавцами и своим сервисом облачных вычислений AWS, чтобы укрепить свой контроль над интернетом. Возможно это кажется странным, но AWS даже продавал облачные услуги компании Target, одному из своих конкурентов.

4. Сосредоточьтесь на денежном потоке.

Джефф Безос известен своей бережливостью. Как отмечают в Amazon, "мы стараемся не тратить деньги на вещи, которые не имеют значения для клиентов". Он начинал в обычном гараже и использовал двери как столы.

Для экономии средств Джефф Безос делал столы из дверей / Фото Amazon

5. Финансы для контроля над предприятием.

94% предпринимателей миллиардеров избегали или откладывали венчурное финансирование, чтобы контролировать собственное дело и ее рост. Они сохраняли контроль над своим предприятием и над собственными доходами. Джеффа Безоса финансировали его родители, и он получил около 1 миллиона долларов от 20 "бизнес-ангелов". Говорят, что он предупредил своих инвесторов, что у них 30% шансов на успех, и отдал им около 20% компании.

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Джефф Безос также получил небольшую сумму венчурного капитала от венчурной фирмы из Сиэтла, а после старта – от Kleiner Perkins в Кремниевой долине. После взлета компании венчурные инвесторы хотели финансировать его, и он мог выбрать любого, кого захочет. Эти стратегии помогли Джеффу Безосу сохранить контроль над компанией.

6. Развитие с ограниченным капиталом для контроля над бизнесом.

Предпринимателям-миллиардерам нужны были навыки и умные стратегии, чтобы стремительный рост был контролируемым, и они минимизировали расходы. После привлечения капитала от семьи и друзей Джефф Безос нанял Шэла Каплана, лучшего программиста которого он знал. Официально Шэл Каплан считается первым наемным работником в Amazon.

Смотрите видео от Шэла Каплана, первого нанятого Джеффом Безосом работника:

В дальнейшем Джефф Безос попросил 300 друзей и членов своей сети протестировать сайт. Отзывы были очень положительными. Тогда он запустил Amazon и начал продажу товаров в 46 странах без каких-либо маркетинговых инвестиций.

7. Профильное образование важно как и бизнес-навыки

Джефф Безос получил степень по информатике в Принстоне и работал в ведущей фирме на Уолл-стрит, применяя свои навыки в мире финансов. Когда он основал Amazon.com, он нанял квалифицированных программистов для запуска своего вебсайт и научился продавать книги. Джефф Безос начал с трех основных навыков, необходимых для каждого успешного бизнесмена:

следует владеть навыками технического характера в нише, которую вы хотите занять,

владение навыками продаж критически важно,

нужны финансовые навыки, которые позволят вам привлекать капитал для развития, без риска потерять контроль за бизнесом.

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