В декабре 2020 года Apiway предоставили грант на 50 тысяч долларов от Украинского фонда стартапов. Однако из-за поста Антона Выборного на его странице в фейсбуке эти деньги компания не получит.

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Почему Apiway лишили финансирования

Активист Сергей Стерненко опубликовал на своей фейсбук-странице сообщение, где осудил приверженность Антона Выборного к президенту страны-агрессора.

Основатель Apiway поделился впечатлениями от статьи авторства Владимира Путина об отношениях России и Украины. Он написал, что статью, по его мнению, "должен прочитать каждый".

В Украинском фонде стартапов решили проанализировать сообщения Антона Выборного в соцсетях, и впоследствии приняли решение отозвать финансирование Apiway.

Фонд не разделяет позицию, освещенную СЕО стартапа Apiway Антоном Выборным. Мы считаем, что такие сообщения несут репутационные риски, и на сегодня финансирование или любая другая форма поддержки Apiway фондом не предвидится,

– заявили в Украинском фонде стартапов.

Справка. Украинский фонд стартапов – это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Бюджет УФС составляет 390 миллионов гривен.

Добавим, что Apiway – это сервис бесплатной интеграции облачных сервисов между собой без участия программиста, основанный в апреле 2018 года Антоном Выборным, Сергеем Федоровым и Станиславом Тарановским.