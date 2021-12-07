В целом приложение Revolut используют в 35 странах, а самым популярным необанком он является в 17 из них . Это, в частности, страны Европы – Норвегия, Швеция, Люксембург, Исландия, Португалия, Кипр, Литва, Латвия, Греция, Румыния, Болгария и так далее.

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Самые популярные необанки мира

Несмотря на то, что Revolut основана в Великобритании, компания получила внутреннюю банковскую лицензию только в январе 2021 года, из-за чего на тамошнем рынке до сих пор лидирует Monzo .

Среди стран ЕС вторым по популярности после Revolut стал mBank – его услуги наиболее распространены в Чехии, Польше и Словакии. В Украине же самым популярным цифровым банком является monobank .

Самые популярные необанки европейского континента / Инфографика Business Financing

Вместе с тем бразильский uBank признан крупнейшим финтех-бизнесом Латинской Америки, а в США лидером стал Square . В Канаде наиболее популярным необанком является местный Tangerine.

Самые популярные необанки мира / Инфографика Business Financing

Напомним, что компания Revolut, рыночную капитализацию которой оценивают в 33 миллиарда долларов, недавно зарегистрировала юридическое лицо в Украине . Соучредитель необанка Влад Яценко дал эксклюзивное интервью 24 каналу .