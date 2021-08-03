Компания Automattic , которая является владельцем всемирно известной системы управления контентом WordPress , сама в прошлом году привлекла 300 миллионов инвестиций от Salesforce Ventures, а ее стоимость достигла 3 миллиардов долларов.

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Сейчас разработчик WordPress и гендиректор Automattic Мэтт Мулленвиг решил сам стать инвестором. Перспективный стартап электронной бизнес почты Titan уже оценивают в 300 миллионов долларов.

Новый конкурент почтовиков от Google и Microsoft

Нам нужна альтернатива Google и Microsoft, которые начали монополизировать электронную почту,

– сказал Мэтт Мулленвиг, основатель и генеральный директор Automattic.

Он также отмечает что в мире из примерно 6 миллиардов учетных записей электронной почты, только часть – это учетные записи электронной почты малого бизнеса. Именно им, по мнению Мэтта Мулленвига, нужен отдельный продукт, значительно более ориентированный на их нужды.

Электронная почта для бизнеса

Такого же мнения основатель и главный исполнительный директор Titan Бхавин Туракхия

Электронная почта получила значительный толчок в развитии, когда более 15 лет назад появился Gmail. Однако с тех пор не было никаких попыток переосмыслить электронную почту для сотен миллионов бизнес-аккаунтов,

– сказал основатель сервиса Titan

Бхавин Турахия – миллиардер и успешный предприниматель из Индии. Кроме сервиса Titan, он также основатель компаний Flock, Radix, CodeChef и Zeta, и генеральный директор Flock и Zeta. В 2016 году Бхавин Турахия занял 95-ое место в рейтинге самых богатых людей Индии, с чистым капиталом в 1,3 миллиарда долларов США.

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По его словам стартап Titan хочет заново создать профессиональную электронную почту для владельцев малого бизнеса, которые только начинают свою цифровую деятельность.

Компания нацелена на партнерство с 10 ведущими мировыми веб-хостингами, регистраторами доменов и разработчиками сайтов, каждый из которых имеет десятки миллионов клиентов. В компании уже заключено соглашение о партнерстве с WordPress.com.

Что предлагает сервис Titan

Функции Titan включают электронные письма с таймером, напоминание о дальнейших действиях, шаблоны электронных писем и календарь, который может взаимодействовать с другими популярными календарными службами. Также сервис предлагает для владельцев аккаунтов возможность увидеть, кто прочитал направленные ими письма.

Titan ориентирован на бизнес-клиентов / Иллюстрация Titan