Стартап Settle привлек 60 миллионов долларов инвестиций: впереди – расширение офиса в Украине

Стартап Settle привлек 60 миллионов долларов инвестиций в ходе раунда B, который возглавил Ribbit Capital. У компании есть свой офис в Украине, команда которого полностью отвечает за дизайн продукта.

В раунде также приняли участие Kleiner Perkins, Caffeinated Capital, Activant Capital и Stripes. В 2021 году компания увеличила свои доходы в 20 раз.

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Что известно о Settle Settle – стартап по управлению денежными потоками (кэш флоу) бизнеса. Развивает инструмент, объединяющий все платежи, финансирование и отчетность для того, чтобы бренды могли быстрее масштабироваться. Созданный в 2019 году американским предпринимателем Алеком Кенигом.

Украинский офис стартапа

В Украине сегодня работает большая часть команды Settle – 13 человек. Офис находится во Львове. Кроме зарплаты компания предлагает сотрудникам опционы и возможность дистанционной работы. После привлечения инвестиций украинскую команду планируют расширять, нанимая 1 – 2 человек ежемесячно. Сейчас ищут специалистов уровня Sinior.

Наша команда во Львове – это фаундинг-команда, мы начали деятельность в конце 2019 года, тогда нас было четверо: основатель Алек Кениг, я, как продакт-дизайнер, и два инженера,

– рассказывает представитель украинского офиса Settle Евгений Рудый.

Евгений Рудый отмечает, что украинский офис – это не аутстаф или аутсорс, а полноценная продуктовая команда компании. Половина инженеров и весь продакт-дизайн размещаются во Львове, а остальные инженеры, бизнес-команда, СТО и основатель – в США.

К слову, всего в компании работает 40 человек, однако команду планируют расширить до 100 к началу 2022 года. Кроме Львова офисы Settle располагаются также в Сан-Франциско и Нью-Йорке.