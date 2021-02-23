В Израиле появился довольно необычный стартап Redefine Meat. Люди разработали технологию, которая позволит производить растительное мясо на 3D-принтерах в промышленных масштабах. Идея уже удивила многих.

Известно, что компания привлечет 29 миллионов долларов. Согласились помочь финансово в реализации стартапа 6 компаний.

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Финансирование проведут следующие компании:

Happiness Capital;

Hanaco Ventures;

CPT Capital;

Losa Group;

Sake Bosch;

K3 Ventures.

Планы Redefine Meat

Выпустить промышленные 3D-принтеры планируют уже в 2021 году. Принтеры будут производить растительное мясо для дистрибьюторов. Соучредители считают такую ​​идею "важным шагом" для компании. В будущем Redefine Meat планирует сотрудничать с дистрибьюторами мяса во всем мире.

Уже в ближайшие месяцы компания намерена появиться на рынке Европы. Заговорили о: