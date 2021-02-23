В Израиле мясо будут печатать на 3D-принтерах: необычный стартап Redefine Meat
В Израиле появился довольно необычный стартап Redefine Meat. Люди разработали технологию, которая позволит производить растительное мясо на 3D-принтерах в промышленных масштабах. Идея уже удивила многих.
Источник:Сайт компанії
Известно, что компания привлечет 29 миллионов долларов. Согласились помочь финансово в реализации стартапа 6 компаний.
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Финансирование проведут следующие компании:
- Happiness Capital;
- Hanaco Ventures;
- CPT Capital;
- Losa Group;
- Sake Bosch;
- K3 Ventures.
Планы Redefine Meat
Выпустить промышленные 3D-принтеры планируют уже в 2021 году. Принтеры будут производить растительное мясо для дистрибьюторов. Соучредители считают такую идею "важным шагом" для компании. В будущем Redefine Meat планирует сотрудничать с дистрибьюторами мяса во всем мире.
Уже в ближайшие месяцы компания намерена появиться на рынке Европы. Заговорили о:
- Германии;
- Швейцарии;
- Азии;
- Северной Америке.
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