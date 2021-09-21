Самая большая инвестиция поступила от фонда Sturgeon Capital. Полученные средства планируют потратить на разработку новых функций, увеличение команды, выход на новые рынки и развитие узнаваемости бренда.

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Что известно о PeopleForce

PeopleForce предлагает удобные решения для автоматизации HR и рекрутинговых процессов:

онбординг (демонстрация пользователям функционала и ценности товара, услуги или предложения);

найм на работу;

управление производительностью;

оценка вовлеченности сотрудников и тому подобное.

Система обеспечивает интеграцию бизнеса с инструментами повышения производительности, в частности Google, Slack, Zoom и Teams.

PeopleForce за несколько лет стала одним из лидеров рынка HRM-систем в странах СНГ. Уникальное торговое предложение, клиентоориентированность и инновационный подход помогли нам закрепиться на рынках. Новые венчурные инвестиции, в свою очередь, приближают нас к целям и позволяют масштабировать бизнес,

– комментирует основатель стартапа Эндрю Сетиник.

Компания имеет свои представительства в Великобритании, Эстонии и Украине. Однако больше всего работников именно среди наших земляков – 18 человек.

Систему PeopleForce используют клиенты из 14 стран с целью управления более 60 тысячами сотрудников. Среди пользователей, в частности, такие известные бренды:

BMW;

Ajax Systems;

Parimatch;

ARX;

SkyUp;

SeRanking;

Reply.io.

К слову, все больше компаний понимают важность автоматизации бизнес-процессов, поэтому PeopleForce является перспективным и лакомым кусочком для международных инвесторов.