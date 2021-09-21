Самая большая инвестиция поступила от фонда Sturgeon Capital. Полученные средства планируют потратить на разработку новых функций, увеличение команды, выход на новые рынки и развитие узнаваемости бренда.
Обратите внимание Ни одного представителя китайского рынка: свежий рейтинг 10 крупнейших компаний мира
Что известно о PeopleForce
PeopleForce предлагает удобные решения для автоматизации HR и рекрутинговых процессов:
- онбординг (демонстрация пользователям функционала и ценности товара, услуги или предложения);
- найм на работу;
- управление производительностью;
- оценка вовлеченности сотрудников и тому подобное.
Система обеспечивает интеграцию бизнеса с инструментами повышения производительности, в частности Google, Slack, Zoom и Teams.
PeopleForce за несколько лет стала одним из лидеров рынка HRM-систем в странах СНГ. Уникальное торговое предложение, клиентоориентированность и инновационный подход помогли нам закрепиться на рынках. Новые венчурные инвестиции, в свою очередь, приближают нас к целям и позволяют масштабировать бизнес,
– комментирует основатель стартапа Эндрю Сетиник.
Компания имеет свои представительства в Великобритании, Эстонии и Украине. Однако больше всего работников именно среди наших земляков – 18 человек.
Систему PeopleForce используют клиенты из 14 стран с целью управления более 60 тысячами сотрудников. Среди пользователей, в частности, такие известные бренды:
- BMW;
- Ajax Systems;
- Parimatch;
- ARX;
- SkyUp;
- SeRanking;
- Reply.io.
К слову, все больше компаний понимают важность автоматизации бизнес-процессов, поэтому PeopleForce является перспективным и лакомым кусочком для международных инвесторов.