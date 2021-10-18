Ранее компания ожидала продавать акции по цене 66 - 69 долларов. Но после размещения цена с 77 долларов сразу выросла до 103,89 доллара.

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Что известно о компании GitLab

GitLab предлагает бесплатный доступ к платформе DevOps для взаимодействия специалистов по разработке ПО со специалистами информационно-технологического обслуживания , а также взаимной интеграции их рабочих процессов. Клиенты могут запускать GitLab в любом публичном облаке, в собственном центре обработки данных или в качестве службы, размещаемой на GitLab.

Компания зарабатывает деньги на своих премиальных продуктах, которые предлагают дополнительные функции пользователям. Есть два пакета: за 19 долларов в месяц и за 99 долларов. Только 383 клиентов тратят около 100 000 долларов в год на премиальную подписку, говорится в отчете SEC .

Наш будущий успех частично зависит от способности превратить наших бесплатных пользователей у пользователей платных продуктов,

– отметили в GitLab.