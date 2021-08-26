Стартап с офисом во Львове привлек 52,5 миллиона долларов инвестиций: интересные детали

Американский стартап Shelf.io заявил о привлечении раунда В в размере 52,5 миллиона долларов. Он создает сервис в области менеджмента знаний на базе искусственного интеллекта, а почти вся его команда разработчиков работает во Львове.

Крупнейшими инвесторами раунда В стали Tiger Global и Insight Partners. Согласно данным TechCrunch, ранее Shelf.io уже привлекал 8,2 миллиона долларов инвестиций.

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Что известно о стартапе Shelf.io

Команда Shelf.io разрабатывает сервис, который помогает сотрудникам компаний быстро находить нужную информацию в корпоративных ресурсах. Платформа работает на базе искусственного интеллекта, подключается к корпоративным информационным системам, учится, а потом помогает работникам получать необходимые данные.

Как заявляет Shelf.io, на такие задачи сотрудники компаний тратят около 19% рабочего времени. Очевидна ниша стартапа – работники служб поддержки, которым сервис позволяет быстрее находить ответы на вопросы пользователей. Также услуги Shelf.io могут быть полезными для автоматизации работы отделов продаж.

Стартап отчитывается, что с июля 2020 года их регулярная годовая выручка выросла в четыре раза. Сейчас в компании открыто более 50 вакансий разного направления. Привлеченные инвестиции Shelf.io планирует вложить, в частности, в расширение штата работников.