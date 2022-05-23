Starbucks уходит из России: все работники будут сокращены в течение трех месяцев

Сегодня, 23 мая, корпорация Starbucks заявила, что официально выйдет из российского рынка. Все сотрудники компании будут сокращены в течение следующих трех месяцев.

На странице Starbucks stories компания обнародовала заявление генерального директора сети Starbucks Кевина Джонсона. Корпорация почти 15 лет работала на территории России. Американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен Starbucks присоединилась к McDonald's Corp, который на прошлой неделе также заявила, что полностью покидает российский рынок после 32 лет работы.

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Британская пресса подчеркнула, что такой шаг означает конец присутствия некоторых ведущих западных брендов в России.

Заявление гендиректора Starbucks за 8 марта

В своем письме за 8 марта Кевин Джонсон обратился к партнерам сети со словами поддержки Украины и осуждению действий России в 21 веке.

Мы осуждаем ужасные нападения на Украину со стороны России, и наши сердца искренне открыты ко всем, кто от этого пострадал,

– подчеркнул он.

Джонсон подчеркнул, что компания продолжает следить за развитием трагических событий в Украине. На сегодняшний день американская компания решила приостановить любую предпринимательскую деятельность в России, включая отгрузку всех продуктов Starbucks.

"Наш лицензированный партнер согласился немедленно приостановить работу магазинов и окажет поддержку почти 2 000 партнерам в России, которые зависят от Starbucks для своего существования", – добавил гендиректор.

По его словам, корпорация будет следить за событиями в войне России против Украины и продолжит принимать важные решения, отвечающие миссиям и ценностям компании Starbucks.

Бренд Starbucks полностью уходит с рынка России

Сегодня, 23 мая, на странице Starbucks stories обнародовала информация, что корпорация Starbucks приняла решение выйти и больше не иметь бренда на рынке России.

Мы продолжим поддерживать почти 2 000 партнеров в России, включая оплату за шесть месяцев и помощь партнерам в переходе к новым возможностям за пределами Starbucks,

– отметили в компании.

В 2007 году Starbucks открыла в России первое кафе. Всего сеть кафе быстрого обслуживания насчитывала 130 заведений, полностью принадлежащих и управляемых ее лицензиатом Alshaya Group. В российских Starbucks работало около двух тысяч работников. Всех их за три месяца планируют сократить.

Отмечается, что Starbucks не предоставила подробности финансовых последствий выхода. Однако ранее сообщалось о заявлении McDonald's, что в основном безналичные расходы составляли до 1,4 миллиарда долларов. В общем, компания будет продолжать поддерживать российских работников, включая оплату труда в течение шести месяцев, пока те не найдут другой работы.

Иностранные бренды уходят с российского рынка: последние новости

16 мая стало известно, что американская компания фаст-фуда McDonald's полностью покинула рынок России. Руководство сети планирует продать свой бизнес местному покупателю. В ресторанах больше не будут использовать название, логотип или бренд McDonald's.

29 апреля польский ритейлер и производитель одежды LPP SA заявил, что продает бизнес в России. С уходом компании такие известные бренды как Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay исчезнут из торговых центров России.

Жевательные мишки отныне будут сниться россиянам, потому что известная немецкая компания Haribo прекратит поставлять продукцию в Россию. Об этом компания заявила в письме российским бизнес-партнерам от 29 апреля.

Компания Reebok, бренда американской компании Authentic Brands Group (ABG), прекратила свою работу в России. 100 торговых точек было продано турецкому холдингу FLO Retailing.

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