США внесли AliExpress и WeChat в список пиратских торговых площадок

Офис торгового представительства США (USTR) 17 февраля внес AliExpress в список пиратских рынков сбыта. Туда же попал популярный китайский мессенджер WeChat.

В заявлении USTR говорится, что на платформе AliExpress, входящей в холдинг Alibaba, наблюдается увеличение количества поддельных товаров, выдаваемых за оригинал, а также контрафактной продукции в целом. В то же время, платформа для обмена сообщений WeChat, принадлежащая компании Tencent, по утверждению регулятора, способствует подделке и распространению таких товаров.

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Реакция Китая

На заявление американского регулятора уже успели отреагировать в Пекине. На брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбин заявил, что такое решение США является политизированным, и призвал власти штатов "выбрать объективную позицию в отношении компаний КНР" и "создать для них справедливые условия".

Китай всегда уделял большое внимание защите прав интеллектуальной собственности. Мы настаиваем, чтобы США прекратили политизацию торгово-экономических вопросов,

– подчеркнул Вэньбин.

Прокомментировало решение USTR и руководство компании Alibaba. В сообщении ритейлера говорится, что они знают о проблемах защиты интеллектуальной собственности, однако по-прежнему "полностью привержены продвижению собственного лидерства в этой области".

Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с мировыми правительствами, чтобы понять и решить все проблемы, касающиеся защиты интеллектуальной собственности на наших платформах,

– отметили представители Alibaba Group Holding Ltd.

В то же время, компания Tencent категорически отказалась соглашаться с решением USTR. В обращении китайского техгиганта говорится, что они уже вложили значительные ресурсы в борьбу с контрафактной продукцией и нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Добавим, что американское ведомство каждый год публикует обновленный список пиратских рынков. По итогам 2021 года в списке USTR оказались 42 онлайн-платформы и 35 оффлайн-рынков по всему миру. Среди них – известные китайские площадки Taobao, Pinduoduo и Baidu.