США пригрозили бизнесу Китая последствиями, если он попытается смягчить санкции против России

Госдеп США предостерег компании Китая от попыток смягчить эффект санкций, которые Вашингтон может ввести против России в случае эскалации военной агрессии против Украины.

Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс после того, как МИД России и КНР "согласовали свои позиции по Украине". Чиновник подчеркнул, что у Вашингтона есть все необходимые инструменты, которые могут быть задействованы, если любая иностранная компания попытается обойти санкционные ограничения в отношении Кремля.

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Санкции никак не удастся обойти

Прайс напомнил об экономических и финансовых последствиях со стороны США, с которыми столкнется Россия, если усилит военную агрессию против Украины.

Если Россия считает, что сможет смягчить эти последствия путем более тесных отношений (с другими странами – ред. 24 канал), то это не тот случай. Если вы отказываетесь от возможности заключать соглашения с Западом, импортировать товары из Европы и США, то значительно снижаете свои производственные мощности и собственный инновационный потенциал,

– подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа США заявил, что иностранные компании, в том числе китайские, которые будут пытаться помочь России смягчить влияние возможных санкций, обязательно ощутят негативные последствия таких действий на себе.

Добавим, что представитель Белого дома Питер Харрелл днем ​​ранее сообщил, что Вашингтон работает над мерами экспортного контроля с союзниками в Азии, в частности с Японией и Южной Кореей.

К слову, представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй ответил на заявления Госдепа США. Он сообщил, что КНР учла выступление Прайса, однако "создание напряжения не способствует смягчению украинского кризиса, а лишь добавляет неопределенности в регион и весь мир". По словам Пеньюя, Китай выступает категорически против подобных действий.

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