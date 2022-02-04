Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс после того, как МИД России и КНР "согласовали свои позиции по Украине". Чиновник подчеркнул, что у Вашингтона есть все необходимые инструменты, которые могут быть задействованы, если любая иностранная компания попытается обойти санкционные ограничения в отношении Кремля.
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Санкции никак не удастся обойти
Прайс напомнил об экономических и финансовых последствиях со стороны США, с которыми столкнется Россия, если усилит военную агрессию против Украины.
Если Россия считает, что сможет смягчить эти последствия путем более тесных отношений (с другими странами – ред. 24 канал), то это не тот случай. Если вы отказываетесь от возможности заключать соглашения с Западом, импортировать товары из Европы и США, то значительно снижаете свои производственные мощности и собственный инновационный потенциал,
– подчеркнул Прайс.
Представитель Госдепа США заявил, что иностранные компании, в том числе китайские, которые будут пытаться помочь России смягчить влияние возможных санкций, обязательно ощутят негативные последствия таких действий на себе.
Добавим, что представитель Белого дома Питер Харрелл днем ранее сообщил, что Вашингтон работает над мерами экспортного контроля с союзниками в Азии, в частности с Японией и Южной Кореей.
К слову, представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй ответил на заявления Госдепа США. Он сообщил, что КНР учла выступление Прайса, однако "создание напряжения не способствует смягчению украинского кризиса, а лишь добавляет неопределенности в регион и весь мир". По словам Пеньюя, Китай выступает категорически против подобных действий.
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