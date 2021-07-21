Во вторник, 20 июля, после возвращения Джеффа Безоса на Землю, представитель Демократической партии США Эрл Блюменауер представил предложение о введении нового акцизного налога на коммерческие космические полеты

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Демократ Эрл Блюменауер, который является членом Комитета Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) по вопросам налогообложения, представил законопроект о налоге в интересах защиты от выбросов углекислого газа (Securing Protections Against Carbon Emissions, SPACE). Новым налогом планируется облагать космические полеты "цель которых отличается от научных исследований".

Выше летишь, больше платишь и 10% акциза за каждого пассажира

Представитель конгрессмена Даниэль Коэн сообщил, что Эрл Блюменауер предлагает рассмотреть возможность введения 10-процентного акциза на каждого пассажира, аналогичного акцизам на авиабилеты.

Кроме этого рассматривается возможность введения двухуровневого налога на каждый полет:

одна ставка для полетов, которые проходят на высоте от 50 до 80 миль над поверхностью Земли,

и "значительно выше" ставка для тех, которые проходят на высоте более 80 миль.

Инициатор "налога на космические путешествия" заявил, что не против такого рода космических инноваций. Однако, если это делается "исключительно для туризма или развлечения" без научной цели, то это должно приносить пользу для общества.

Смотрите видео Джеффа Безоса из космоса:

Космический туризм вредит окружающей среде

Освоение космоса – это не безналоговых каникулы для богатых. Точно так же, как обычные американцы платят налоги при покупке авиабилетов, миллиардеры, которые летают в космос, чтобы не делать ничего ценного для науки, должны делать то же самое,

– сказал Эрл Блюменауер.

По мнению Эрла Блюменауера, космические полеты оказывают значительное влияние на окружающую среду и именно поэтому должны облагаться налогом.