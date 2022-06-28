Сразу три крупных международных компании заявили о полном выходе с российского рынка
Все больше международных компаний понимают, что не стоит иметь никаких дел со страной-террористом. Whirplpool, Michelin и Kone решили полностью избавиться от всех своих активов в России.
Ранее эти компании уже ограничивали свою деятельность на рынке страны-агрессора, в частности, прекратили вливание инвестиций, импорт готовых товаров и заморозили все новые проекты. Однако теперь стало известно, что они приняли решение полностью выйти из России. 24 канал передает детали.
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Whirlpool уходит не только из России
Американская Whirlpool, которая производит и продает бытовую технику, в частности, под известными брендами Indesit и Hotpoint, намерена продать свои активы турецкой Arçelik. Речь идет об акционерном обществе "Индезит Интернешнл" и обществе с ограниченной ответственностью "Вирпул РУС". Верхний предел стоимости сделки при этом составляет 220 миллионов евро.
Компании, подлежащие приобретению, имеют производственные мощности в Липецке, которые производят кондиционеры и стиральные машины. Там работает около 2500 сотрудников,
– объяснили в Arçelik.
Интересно, что "Вирпул РУС" и "Индезит Интернешнл", от которых Whirlpool планирует избавиться, ведут свою деятельность не только непосредственно в России, но и в:
- Беларуси;
- Кыргызстане;
- Таджикистане;
- Туркменистане;
- Узбекистане;
- Грузии;
- Армении;
- Казахстане;
- Монголии;
- Азербайджане.
Выход с российского рынка Michelin
О полном выходе из России 28 июня заявил также популярный французский производитель шин Michelin. В компании отметили, что до конца 2022 года планируется передать все свои активы и деятельность в стране-агрессоре локальным менеджерам.
После прекращения производственной деятельности в России 15 марта, Michelin сейчас подтверждает, что технически невозможно возобновить производство из-за проблем с цепочками поставок и в контексте общей неопределенности. Новое руководство (активов в России – ред. 24 канал) не будет иметь отношения к структуре Michelin,
– отметили во французской компании.
Добавим, что всего на предприятиях Michelin в стране-агрессоре работает более 1 тысячи россиян, большинство – на заводе в Давыдове, возле Москвы.
Kone также полностью уходит из России
Присоединился к флешмобу 28 июня также финский производитель лифтов и эскалаторов Kone. Компания заявила, что соглашение о передаче всех российских активов подпишут с локальными топ-менеджерами в 4 квартале этого года. После этого мощности Kone в России не будут иметь к материнской компании никакого отношения и будут выпускать продукцию под другим брендом.
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