Сразу три крупных международных компании заявили о полном выходе с российского рынка

Все больше международных компаний понимают, что не стоит иметь никаких дел со страной-террористом. Whirplpool, Michelin и Kone решили полностью избавиться от всех своих активов в России.

Ранее эти компании уже ограничивали свою деятельность на рынке страны-агрессора, в частности, прекратили вливание инвестиций, импорт готовых товаров и заморозили все новые проекты. Однако теперь стало известно, что они приняли решение полностью выйти из России. 24 канал передает детали.

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Whirlpool уходит не только из России

Американская Whirlpool, которая производит и продает бытовую технику, в частности, под известными брендами Indesit и Hotpoint, намерена продать свои активы турецкой Arçelik. Речь идет об акционерном обществе "Индезит Интернешнл" и обществе с ограниченной ответственностью "Вирпул РУС". Верхний предел стоимости сделки при этом составляет 220 миллионов евро.

Компании, подлежащие приобретению, имеют производственные мощности в Липецке, которые производят кондиционеры и стиральные машины. Там работает около 2500 сотрудников,

– объяснили в Arçelik.

Интересно, что "Вирпул РУС" и "Индезит Интернешнл", от которых Whirlpool планирует избавиться, ведут свою деятельность не только непосредственно в России, но и в:

Беларуси;

Кыргызстане;

Таджикистане;

Туркменистане;

Узбекистане;

Грузии;

Армении;

Казахстане;

Монголии;

Азербайджане.

Выход с российского рынка Michelin

О полном выходе из России 28 июня заявил также популярный французский производитель шин Michelin. В компании отметили, что до конца 2022 года планируется передать все свои активы и деятельность в стране-агрессоре локальным менеджерам.

После прекращения производственной деятельности в России 15 марта, Michelin сейчас подтверждает, что технически невозможно возобновить производство из-за проблем с цепочками поставок и в контексте общей неопределенности. Новое руководство (активов в России – ред. 24 канал) не будет иметь отношения к структуре Michelin,

– отметили во французской компании.

Добавим, что всего на предприятиях Michelin в стране-агрессоре работает более 1 тысячи россиян, большинство – на заводе в Давыдове, возле Москвы.

Kone также полностью уходит из России

Присоединился к флешмобу 28 июня также финский производитель лифтов и эскалаторов Kone. Компания заявила, что соглашение о передаче всех российских активов подпишут с локальными топ-менеджерами в 4 квартале этого года. После этого мощности Kone в России не будут иметь к материнской компании никакого отношения и будут выпускать продукцию под другим брендом.

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