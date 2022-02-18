Сразу 12 IT-компаний из Украины вошли в рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира
Источник:IAOP
Целая дюжина IT-компаний и международных представительств с большими офисами разработки в Украине вошли в список 100 лучших аутсорсеров мира. Это рекордный показатель для нашей страны за все время существования рейтинга.
Ежегодно список составляет профильная организация IAOP. Он отмечает лучших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг и консультантов и называется The Global Outsourcing.
Читайте также Какие компании уже стали резидентами Дія City, а кто получил отказ: Федоров сообщил детали
Компании из Украины в The Global Outsourcing 2022
В рейтинг The Global Outsourcing в этому году попали следующие компании, которые ведут свою деятельность непосредственно в Украине:
- Eleks;
- Infopulse;
- Ciklum;
- Sigma Software;
- Intellias;
- Computools;
- Innovecs;
- Intetics;
- Miratech;
- Softengi;
- N-iX;
- NIX.
К слову, рекордного количества представителей украинского аутсорса в рейтинге удалось достичь благодаря компаниям-первопроходцам Softengi и Comutools. Вместе с тем в этом году не попала в рейтинг компания Program-Ace, которая также ведет свою деятельность в Украине и считалась одной из лучших в прошлом году.
Добавим, что IAOP выбирает участников списка, опираясь на оценку по 4 критериям:
- отзывы клиентов;
- полученные сертификации и международные награды;
- инновационность предлагаемых решений;
- корпоративная социальная ответственность.