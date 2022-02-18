Сразу 12 IT-компаний из Украины вошли в рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира

18 февраля 2022 , 14:58
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Источник:

IAOP

Целая дюжина IT-компаний и международных представительств с большими офисами разработки в Украине вошли в список 100 лучших аутсорсеров мира. Это рекордный показатель для нашей страны за все время существования рейтинга.

Ежегодно список составляет профильная организация IAOP. Он отмечает лучших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг и консультантов и называется The Global Outsourcing.

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Компании из Украины в The Global Outsourcing 2022

В рейтинг The Global Outsourcing в этому году попали следующие компании, которые ведут свою деятельность непосредственно в Украине:

  • Eleks;
  • Infopulse;
  • Ciklum;
  • Sigma Software;
  • Intellias;
  • Computools;
  • Innovecs;
  • Intetics;
  • Miratech;
  • Softengi;
  • N-iX;
  • NIX.

К слову, рекордного количества представителей украинского аутсорса в рейтинге удалось достичь благодаря компаниям-первопроходцам Softengi и Comutools. Вместе с тем в этом году не попала в рейтинг компания Program-Ace, которая также ведет свою деятельность в Украине и считалась одной из лучших в прошлом году.

Добавим, что IAOP выбирает участников списка, опираясь на оценку по 4 критериям:

  • отзывы клиентов;
  • полученные сертификации и международные награды;
  • инновационность предлагаемых решений;
  • корпоративная социальная ответственность.
Автор: Сергій Зятюк