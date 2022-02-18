Сразу 12 IT-компаний из Украины вошли в рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира

Целая дюжина IT-компаний и международных представительств с большими офисами разработки в Украине вошли в список 100 лучших аутсорсеров мира. Это рекордный показатель для нашей страны за все время существования рейтинга.

Ежегодно список составляет профильная организация IAOP. Он отмечает лучших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг и консультантов и называется The Global Outsourcing.

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Компании из Украины в The Global Outsourcing 2022

В рейтинг The Global Outsourcing в этому году попали следующие компании, которые ведут свою деятельность непосредственно в Украине:

Eleks;

Infopulse;

Ciklum;

Sigma Software;

Intellias;

Computools;

Innovecs;

Intetics;

Miratech;

Softengi;

N-iX;

NIX.

К слову, рекордного количества представителей украинского аутсорса в рейтинге удалось достичь благодаря компаниям-первопроходцам Softengi и Comutools. Вместе с тем в этом году не попала в рейтинг компания Program-Ace, которая также ведет свою деятельность в Украине и считалась одной из лучших в прошлом году.

Добавим, что IAOP выбирает участников списка, опираясь на оценку по 4 критериям: