Наибольшим спросом среди украинских клиентов шведской компании пользуются кухонные принадлежности . В IKEA рассказали, что выходя на рынок Украины уже знали о большой привязанности украинцев к кухне и кухонным товарам.

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Что чаще всего покупают украинцы

В компании отмечают, что результаты работы магазина в Украине свидетельствуют о большой потребности украинцев в креативных решениях для хранения вещей из-за ограничений жилого пространства.

Мы заметили, что украинцы ценят свою кухню, ведь именно в ней чаще всего собирается семья и друзья. Еда является частью украинской культуры, и мы видим большой спрос на кухонные принадлежности,

– прокомментировала и.о. заместителя менеджера IKEA в Украине Ольга Ильчишин.

Сотрудница компании подчеркнула, что продажи IKEA в Украине оправдали предварительные исследования компании, и особый спрос имеют товары от простых коробок и шкафов до модульного ряда РАХ.

В первую десятку самых популярных товаров IKEA в Украине попали:

тарелка OFTAST;

вешалка SPRUTTIG;

губка SVAMPIG;

ролик для чистки одежды BÄSTIS;

стакан POKAL;

модуль для хранения обуви MURVEL;

коробка для хранения вещей PÄRKLA;

корзина BOAXEL;

банка IKEA 365+;

кухонное полотенце RINNING.

Напомним, что IKEA вышла на рынок Украины 14 мая 2020 года, запустив онлайн-версию своего магазина. В конце апреля 2021 года сайт компании посетили более 2,5 миллионов украинцев.