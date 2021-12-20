Наибольшим спросом среди украинских клиентов шведской компании пользуются кухонные принадлежности. В IKEA рассказали, что выходя на рынок Украины уже знали о большой привязанности украинцев к кухне и кухонным товарам.
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Что чаще всего покупают украинцы
В компании отмечают, что результаты работы магазина в Украине свидетельствуют о большой потребности украинцев в креативных решениях для хранения вещей из-за ограничений жилого пространства.
Мы заметили, что украинцы ценят свою кухню, ведь именно в ней чаще всего собирается семья и друзья. Еда является частью украинской культуры, и мы видим большой спрос на кухонные принадлежности,
– прокомментировала и.о. заместителя менеджера IKEA в Украине Ольга Ильчишин.
Сотрудница компании подчеркнула, что продажи IKEA в Украине оправдали предварительные исследования компании, и особый спрос имеют товары от простых коробок и шкафов до модульного ряда РАХ.
В первую десятку самых популярных товаров IKEA в Украине попали:
- тарелка OFTAST;
- вешалка SPRUTTIG;
- губка SVAMPIG;
- ролик для чистки одежды BÄSTIS;
- стакан POKAL;
- модуль для хранения обуви MURVEL;
- коробка для хранения вещей PÄRKLA;
- корзина BOAXEL;
- банка IKEA 365+;
- кухонное полотенце RINNING.
Напомним, что IKEA вышла на рынок Украины 14 мая 2020 года, запустив онлайн-версию своего магазина. В конце апреля 2021 года сайт компании посетили более 2,5 миллионов украинцев.
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