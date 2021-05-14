Ники Минаж опубликовала фото, где она одета только в розовые кроксы и прикрывает оголенные участки тела.
Интересно Сообщение стоимостью 15,6 миллиарда долларов: китайский миллиардер неудачно скопировал стиль Илона Маска
Как результат:
- Продажи розовых кроксов выросли на 4900%, по данным британской компании-производителя обуви The Sole Supplier.
- Такой наплыв пользователей взломал сайт Crocs.
- В Google сообщили, что фразы "розовые Crocs" и "Nicki Minaj Crocs" попали в топ поиска в Интернете.
Влияние звезд
Недавно в США продали самые дорогие в мире обувь – кроссовки Канье Уэста купили на аукционе за 1,8 миллиона долларов. Nike Air Yeezy 1 создал дизайнер Марк Смит эксклюзивно для Канье Уэста. Он выступал у них на церемонии Грэмми. Интересно, что кроссовки купила компания Rares, которая занимается покупкой и перепродажей редкой обуви.