Об этом свидетельствуют результаты опроса касательно условий банковского кредитования, проведенного Национальным банком Украины. В частности, 92% украинских финансовых учреждений ожидают рост объема займов домохозяйствам в 2022 году.

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Рост спроса на кредиты

Спрос на бизнес-кредиты рекордно вырос в течение октября – декабря 2021 года. В основном предприятия нуждались в оборотных средствах и капитальных инвестициях, а спрос малого и среднего бизнеса дополнительно простимулировало снижение ставок .

В банках сообщили, что кредитные стандарты для бизнеса значительно смягчились , а количество отказов на выдачу ссуд уменьшилось. Однако долговая нагрузка малых и средних предприятий при этом несколько ухудшилась.

Перспективы кредитования для бизнеса

Респонденты положительно оценивают перспективы кредитования украинского бизнеса в 2022 году. В частности, 79% опрошенных финансовых учреждений прогнозируют рост объема собственного корпоративного портфеля.

Обратите внимание! В опросе НБУ приняли участие кредитные менеджеры 24 банков , чья доля в общих активах банковской системы Украины составляет 89%.