Количество выпускников отечественных вузов (15 000 – 20 000 IT-специалистов в год) не удовлетворяет всех потребностей рынка. Из-за дефицита рабочей силы украинские компании начали даже нанимать специалистов из-за рубежа.

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Основные тенденции рынка

Во второй половине 2020 года украинским IT-компаниям удалось полностью выйти из кризисного положения, вызванного пандемией. Игроки рынка начали демонстрировать рекордные темпы роста – некоторые компании достигли отметки в 10 000 сотрудников .



. Диджитализация бизнеса вызвала большой спрос на специалистов в области IT. По состоянию на июль 2021 года, количество вакансий превышает имеющееся количество специалистов на 39,2% . При этом, на каждого трудоустроенного специалиста есть 30 – 40 вакансий.



. При этом, на каждого трудоустроенного специалиста есть 30 – 40 вакансий. Компании начали нанимать работников из других стран , в частности из Польши, Беларуси, Грузии и так далее.



, в частности из Польши, Беларуси, Грузии и так далее. В Украину поступает множество запросов на IТ-услуги практически со всего мира.



практически со всего мира. Развиваются новые отрасли и направления IT, в частности появление MLOps специалистов , экспертов DevOps и DataOps.



, экспертов DevOps и DataOps. Из-за перегрузки на рынке потенциальные заказчики рассматривают и другие страны, что грозит потерей клиентов.

К слову, Виталий Сэдлер заявляет, что в 2021 году рынок требует минимум 54 000 новых IT-инженеров, учитывая рост рынка труда в 30%.