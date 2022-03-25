Spotify полностью прекращает свою деятельность в России

В начале полномасштабной войны России против Украины Spotify заявила, что отменяет премиум подписку на свою музыкальную платформу на территории страны-агрессора. Однако на этом компания не остановилась.

Сегодня, 25 марта, стало известно, что Spotify полностью уходит с российского рынка. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в телеграмме.

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Никакой музыки на Spotify для россиян

Spotify присоединилась к ряду компаний, полностью отказавшихся вести бизнес на украинской крови.

Spotify прекращает свою деятельность в России. Ранее сервис перестал продавать премиум подписку, а теперь совсем уходит с рынка,

– написал Федоров.

Кстати, когда именно платформа полностью перестанет работать в России – пока неизвестно.

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