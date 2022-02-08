Spotify инвестирует 100 миллионов долларов в контент для "исторически притесняемых групп"

Spotify намерена потратить 100 миллионов долларов на поддержку "исторически маргинализированных групп". Такое решение объявил СЕО компании Даниэль Эк, разослав соответствующее письмо сотрудникам.

Spotify пошла на такой шаг после скандала вокруг подкаста стендап-комика Джо Рогана, размещенного на музыкальной платформе. Дело в том, что знаменитость обвинили в распространении фейков о COVID-19 и использовании расистских высказываний.

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Скандальный подкаст стендап-комика

В служебной записке, присланной сотрудникам, говорится, что компания имела разговор с Роганом и его командой касательно содержания подкастов, опубликованных на платформе Spotify. После этого стендап-комик удалил несколько подкастов. Несмотря на обвинения в расизме, компания не намерена расторгать контракт со знаменитостью.

Вместо этого, как извинение, Spotify инвестирует 100 миллионов долларов в лицензирование, разработку и маркетинг контента от "исторически притесняемых групп", чтобы сделать подкаст-площадку более открытой и инклюзивной.

Расистские и фейковые высказывания Джо Рогана на платформе Spotify: коротко

Джо Роган опубликовал подкаст с вирусологом Робертом Малоуном, который высказал ряд научно недоказанных гипотез о неэффективности существующих вакцин против COVID-19.

гипотез о неэффективности существующих вакцин против COVID-19. Сначала 270 ученых и медиков попросили проверить подкаст на научную достоверность, а впоследствии несколько певцов потребовали удалить из Spotify их музыкальные произведения из-за нежелания "размещать свое творчество вместе с фейками".

их музыкальные произведения из-за нежелания "размещать свое творчество вместе с фейками". Позже Роган был обвинен еще и в использовании расистских высказываний. Певица Индия Ари опубликовала видео с вырезанными частями подкаста стендап-комика, где он использует дискриминационные высказывания 24 раза.

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