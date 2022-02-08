Spotify пошла на такой шаг после скандала вокруг подкаста стендап-комика Джо Рогана, размещенного на музыкальной платформе. Дело в том, что знаменитость обвинили в распространении фейков о COVID-19 и использовании расистских высказываний.

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Скандальный подкаст стендап-комика

В служебной записке, присланной сотрудникам, говорится, что компания имела разговор с Роганом и его командой касательно содержания подкастов, опубликованных на платформе Spotify. После этого стендап-комик удалил несколько подкастов. Несмотря на обвинения в расизме, компания не намерена расторгать контракт со знаменитостью.

Вместо этого, как извинение, Spotify инвестирует 100 миллионов долларов в лицензирование, разработку и маркетинг контента от "исторически притесняемых групп", чтобы сделать подкаст-площадку более открытой и инклюзивной.

Расистские и фейковые высказывания Джо Рогана на платформе Spotify: коротко

Джо Роган опубликовал подкаст с вирусологом Робертом Малоуном, который высказал ряд научно недоказанных гипотез о неэффективности существующих вакцин против COVID-19.

Сначала 270 ученых и медиков попросили проверить подкаст на научную достоверность, а впоследствии несколько певцов потребовали удалить из Spotify их музыкальные произведения из-за нежелания "размещать свое творчество вместе с фейками".

Позже Роган был обвинен еще и в использовании расистских высказываний. Певица Индия Ари опубликовала видео с вырезанными частями подкаста стендап-комика, где он использует дискриминационные высказывания 24 раза .