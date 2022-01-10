Спиртзаводы, порты и хлебокомбинаты: какие объекты госимущества приватизируют в 2022 году
Источник:Фонд государственного имущества Украины
Фонд госимущества Украины обнародовал список активов, которые попадут на аукцион в 2022 году. По итогам прошлого года приватизация принесла госбюджету 5,1 миллиарда долларов.
Отмечается, что сумма поступлений от приватизации в 2020 – 2021 годах превышает показатели вместе взятых предыдущих 7 лет. Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
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В таких условиях в 2022 году можно ожидать новый всплеск приватизационной активности и привлечения инвестиций через приватизацию. Запущенные государственные активы на прозрачных аукционах найдут своих новых эффективных собственников и смогут развиваться, создавать рабочие места и двигать украинскую экономику вперед.
Какие объекты выставят на приватизацию в 2022 году
В 2022 году ФГИ планирует выставить на аукционы следующие объекты государственного имущества:
- 20 спиртовых активов "Укрспирта";
- 15 экспертно-технических центров Гоструда по всей Украине;
- 6 недействительных пенитенциарных учреждений Министерства юстиции;
- агропромышленные комплексы "Новопокровский" и "Неполоковецкий";
- Одесский завод шампанских вин;
- Котовский винодельный завод;
- Морской торговый порт "Усть-Дунайск";
- Белгород-Днестровский морской торговый порт;
- Скадовский морской торговый порт.
К слову, по мнению Дмитрия Сенниченко, для дальнейшей эффективной реализации приватизационной реформы должны быть выполнены два основных требования:
- Верховная Рада должна ввести наработанные изменения в действующее законодательство;
- Кабмин должен обеспечить передачу нестратегических объектов на приватизацию.
Напомним, что ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила о намерении провести масштабную реформу публичной собственности в 2022 году.
Результаты приватизации в 2021 году / Инфографика Фонд госимущества Украины