Отмечается, что сумма поступлений от приватизации в 2020 – 2021 годах превышает показатели вместе взятых предыдущих 7 лет . Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

На тему Столичный завод "Электронмаш" приватизировали: нового владельца определила 1 копейка

В таких условиях в 2022 году можно ожидать новый всплеск приватизационной активности и привлечения инвестиций через приватизацию. Запущенные государственные активы на прозрачных аукционах найдут своих новых эффективных собственников и смогут развиваться, создавать рабочие места и двигать украинскую экономику вперед. Дмитрий Сенниченко глава Фонда государственного имущества Украины

Какие объекты выставят на приватизацию в 2022 году

В 2022 году ФГИ планирует выставить на аукционы следующие объекты государственного имущества:

20 спиртовых активов "Укрспирта";

15 экспертно-технических центров Гоструда по всей Украине;

6 недействительных пенитенциарных учреждений Министерства юстиции;

агропромышленные комплексы "Новопокровский" и "Неполоковецкий";

Одесский завод шампанских вин;

Котовский винодельный завод;

Морской торговый порт "Усть-Дунайск";

Белгород-Днестровский морской торговый порт;

Скадовский морской торговый порт.

К слову, по мнению Дмитрия Сенниченко, для дальнейшей эффективной реализации приватизационной реформы должны быть выполнены два основных требования :

Верховная Рада должна ввести наработанные изменения в действующее законодательство;

Кабмин должен обеспечить передачу нестратегических объектов на приватизацию.

Напомним, что ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила о намерении провести масштабную реформу публичной собственности в 2022 году.