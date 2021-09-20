Спасти предприятие от очередного кризиса: 5 шагов для владельцев малого бизнеса

Уже статистически каждые 5 – 10 лет мир переживает очередной глобальный политический, пандемический или экономический кризис. В 2020 году предприниматели снова внезапно столкнулись со сложным положением, последствия которого ощутимы до сих пор.

Тренер по развитию бизнеса Дэн Кромптон, вместе с другими экспертами, убежден, что самая большая ошибка предпринимателей – отсутствие прогнозирования непредвиденных обстоятельств. Специалисты дают несколько советов, как защитить от кризиса самую уязвимую категорию предпринимательства – малый бизнес.

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1. Финансовая подушка безопасности в банке

Когда в прошлом году целые отрасли предпринимательства нажали на полный "стоп-кран", выживание зависело от того, насколько долго компании смогут функционировать на собственные резервные средства.

Эксперт советует иметь достаточно денег, чтобы смочь удержаться на плаву без дохода минимум 3 месяца. Самым оптимальным вариантом будет финансовый резерв, которого хватит на срок от 6 до 12 месяцев.

2. Расширение клиентской базы

Малый бизнес должен стремиться к максимальной гибкости, и три или четыре постоянных клиента, которые приносят компании львиную долю дохода, являются ненадежной стратегией.

Кроме расширения клиентской базы, эффективным будет открытие кредитных счетов в банках, пересмотр условий сотрудничества с поставщиками, изменение фиксированных трудовых договоров с работниками и тому подобное. Хотя гибкость может увеличить расходы, защита, которую она обеспечивает, стоит того.

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3. Стратегии мотивации работников

В сложных финансовых ситуациях бизнес пытается выживать прежде всего путем сокращения персонала и расходов на зарплатный фонд. Однако такие шаги являются плохим решением, поскольку разрушают доверие к бизнесу и его репутацию.

Снижение зарплат и увольнения рабочей силы – последнее, к чему может прибегать предприниматель в случае критических обстоятельств. Напротив, руководителям стоит мотивировать работников оставаться на предприятии и завоевывать их расположение, ведь именно они помогут бизнесу выжить в самых сложных ситуациях.

4. Присутствие в онлайне

Как показывает практика, активность бизнеса в интернете может не только развить новые источники дохода, но и стать спасительной соломинкой в самых непредсказуемых обстоятельствах. Даже если большинство заказов и продаж осуществляются офлайн, современный клиент знакомится с вашей компанией, ее товарами и услугами прежде всего с помощью интернета.

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5. Меньше амбиций

В современном потребительском обществе большие и грандиозные проекты являются очень нестабильной перспективой, особенно для малого бизнеса. Эксперты советуют мелким предпринимателям сосредоточиться на высокой доходности с малейшими затратами – делать то, что работает уже и сейчас.

Долгосрочные перспективы развития, в частности расширение бизнеса или увеличение ассортимента товаров, в трудные времена не могут быть приоритетными.