20 июля 2021 было сообщено о том, что мультимиллиардер Билл Гейтс и Джордж Сорос в формате консорциума приняли участие в сделке по приобретению компании Mologic.

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Приобретя британскую компанию Mologic за 41 миллион долларов одни из самых богатых людей планеты пытаются расширить доступ к недорогим современных медицинских технологий по всему миру .

Анонсированная миллиардерами инициатива "Здоровье в глобальном доступе" предусматривала, в том числе, использование производственных и технологических возможностей Mologic как производителя тестов COVID-19 для оказания помощи беднейшим регионам в мире, страдающим от вирусных болезней.

Преобразование Mologic в социальное предприятие – это осознанный, логический и естественный шаг для компании, ориентированной на предоставление доступной диагностики и биотехнологий в местах, оставшихся без медицинского обслуживания через неустанное стремление бизнеса к наживе. Мы надеемся, что эта уникальная сделка станет примером для других,

– заявил Марк Дэвис, генеральный директор Mologic.

Чего хотят Билл Гейтс и Джордж Сорос

По замыслу миллиардеров технология проведения быстрых тестов Covid-19, разработанная и используемая Mologic может быть использована для раннего скрининга таких опасных вирусных болезней , как:

лихорадка денге – вирусная инфекция, переносимая комарами, которая в последние годы быстро распространяется во всех регионах мира. В 2019 году признана одной из десяти угроз здоровью человечества.

шистосомоз (бильхарзия) – заболевание, вызываемое паразитическими глистами, во всем мире от заболевания страдает более 200 миллионов человек.

онхоцеркоз (речная слепота) – заболевание обусловлено заражением паразитами, которые приводят к ужасным искажениям кожи и полной слепоте. Более 99% инфицированных проживает в 31 стране Африки.

В результате приобретения компания Mologic будет переименована в Global Access Health .

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Миллиардеры стремятся помочь бедным странам Африки