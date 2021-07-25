Стоимость контракта на доставку миссии под названием Europa Clipper, запуск которой запланирован на октябрь 2024 года, составляет 178 миллионов долларов США .

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В заявлении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства также сообщили, что по предварительным расчетам путешествие научного зонда в 630 миллионов километров от Земли к Юпитеру продлится более пяти лет.

Почему спутник Юпитера важен для ученых Земли

Изучение спутника Юпитера Европы, который также называют Юпитер ІІ, входит в число главных научных задач NASA, учитывая огромное количество соленой воды, находящейся под ледяной поверхностью планеты. В то же время на спутнике Юпитера есть разреженная атмосфера, состоящая преимущественно из кислорода, что дает ученым шанс предполагать существование внеземной жизни на Европе.

Ученые надеются найти внеземную жизнь на Европе / Фото NASA

Космический аппарат Europa Clipper сделает снимки поверхности с высоким разрешением, определит состав месяца и проверит геологическую активность. Также он будет искать подповерхностные озера, измерять оболочку спутника Юпитера, определять глубину и соленость океана.

SpaceX становится фаворитом NASA

Компания Space Exploration Technologies Corp., базирующаяся в Готорне, штат Калифорния, за последние годы стала любимым подрядчиком NASA, доставляя грузы и экипажи на Международную космическую станцию.