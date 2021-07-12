Компания-создатель TikTok передумала выходить на биржу: все из-за давления властей Китая

Материнская компания TikTok под названием ByteDance решила не выходить на IPO после того, как власти Китая начали оказывать давление на большой бизнес. На сколько времени отложили появление компании на бирже пока не известно.

Правительство Китая решило влиять на крупные корпорации, прикрываясь борьбой, направленной на устранение рисков, связанных с безопасностью данных. ByteDance получила похожее предупреждение от властных структур.

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Почему приняли такое решение

ByteDance планировала размещение всех или нескольких своих компаний на биржах в США и Гонконге. Последний раз инвесторы оценивали активы корпорации в около 180 миллиардов долларов.

Однако после событий марта этого года, когда крупные компании встречались с представителями китайских регуляторов по ценным бумагам и киберпространству, основатель ByteDance Чжан Имин решил приостановить свои планы.

Основатель ByteDance заморозил планы выхода компании на IPO / Фото Scmp

Кроме требований регуляторов "устранить риски, связанные с безопасностью данных", отложить выход на IPO пришлось и из-за отсутствия у компании собственного финансового директора.

Напомним, что китайская власть уже нанесла крупным корпорациям ущерб в более 823 миллиарда долларов из-за усиления собственного контроля над их деятельностью. Правительству не понравилось, что отечественные компании торгуют своими акциями за рубежом.