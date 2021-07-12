Правительство Китая решило влиять на крупные корпорации, прикрываясь борьбой, направленной на устранение рисков, связанных с безопасностью данных. ByteDance получила похожее предупреждение от властных структур.

Интересно Стоит ли испытывать терпение клиентов, или Как не допустить 15-часового ожидания на линии

Почему приняли такое решение

ByteDance планировала размещение всех или нескольких своих компаний на биржах в США и Гонконге. Последний раз инвесторы оценивали активы корпорации в около 180 миллиардов долларов.

Однако после событий марта этого года, когда крупные компании встречались с представителями китайских регуляторов по ценным бумагам и киберпространству, основатель ByteDance Чжан Имин решил приостановить свои планы.

Основатель ByteDance заморозил планы выхода компании на IPO / Фото Scmp

Кроме требований регуляторов "устранить риски, связанные с безопасностью данных", отложить выход на IPO пришлось и из-за отсутствия у компании собственного финансового директора.

Напомним, что китайская власть уже нанесла крупным корпорациям ущерб в более 823 миллиарда долларов из-за усиления собственного контроля над их деятельностью. Правительству не понравилось, что отечественные компании торгуют своими акциями за рубежом.